Elazığlı Usta, Piri Reis\'in Haritasını Ahşaba İşledi

Elazığ'da ahşap oyma ustası Fatih Bakır, Osmanlı'dan miras kalan varak sanatıyla Piri Reis'in haritasını ahşap üzerine işledi.

Babasından etkilenerek özellikle Osmanlı döneminde kullanılan varak sanatıyla ilgilenmeye başlayan 40 yaşındaki Bakır, zamanla kendine özgü bir tarz geliştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır ahşap oyma sanatıyla ilgilenen ve bugüne kadar çok sayıda eser ortaya koyan Bakır, çalışmalarını 8 yıldır atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında sürdürüyor.

Osmanlı Kaptan-ı Deryası ve haritacısı Piri Reis'in dünya haritasını ahşap üzerine işleyen Bakır, varak tekniğini de kullandı.

Birçok ülkenin devlet başkanlarının da bu sanatla tablolarını yapan Bakır, sipariş üzerine hazırladığı tabloları yurdun farklı bölgeleri ile yurt dışına gönderiyor.

"Uyguladığım tekniği uygulayan başka kimse yok"

Bakır, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır görsel sanatlar üzerine çalıştığını ve son olarak Piri Reis'in dünya haritasını yaptığını söyledi.

"O tarihlerde insanlar bunu hayal edemezken, ecdadımız böyle kıymetli eserler ortaya koymuş. Ben de elimizden geldiği kadar resmetmeye çalıştım." diyen Bakır, çalışmasında Osmanlı'dan kalan altın varak tekniği ile ahşap oymayı harmanladığını belirtti.

Kendine ait bir tarz oluşturduğunu ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

"Altın varak, önceleri daha çok mobilyalarda ve tavan süslemelerinde kullanılırdı. Ben ise gölgelerden hareket ederek ahşabı oydum ve altın varakla kapladım. Uyguladığım tekniği uygulayan başka kimse yok. Bu tarzı oluşturduktan sonra tamamen bu alana yöneldim. Piri Reis'in haritasını ahşaba oyma işleminin bir ay sürdü. Çalışmaya önce görseli ahşaba çizerek başlıyorum. Ardından oyma işlemini yapıyor, daha sonra belli kimyasallarla kaplayıp altın varak tekniği ile eseri tamamlıyorum. Çalışmayı 3 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bir ahşap üzerine işledim. Bu haritayı yaparken tüm ayrıntılara dikkat ederek büyük bir özenle çalıştım. O dönemin imkanlarıyla böyle bir haritanın yapılması mucize gibi bir şey. Hem o dönemde yapılmış olması hem de bize ait olması açısından çok kıymetli."

Tarihi konular üzerinde çalışmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bakır, "O dönemlerde insanların hayal bile edemeyeceği şeylerin somut olarak karşımızda durması beni ayrıca etkiliyor. "ifadelerini kullandı.

Yaptığı çalışmaların ilgi gördüğünü dile getiren Bakır, çalışmalarıyla uluslararası fuar ve sergilere katıldığını belirtti.

Bakır, "Yaptıklarım genelde tarihi ve ülkemize ait objelerden oluşuyor. Bu sanatla tarihimize ve ülkemize katkı sunmak istiyorum." dedi.