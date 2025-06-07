Elbistan Belediyesi Aile Şirketi Mi Oldu? - Son Dakika
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Elbistan Belediyesi Aile Şirketi Mi Oldu?

07.06.2025 23:16
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BBP'li Meclis Üyesi Tolgahan Bölükbaşı, Elbistan Belediyesi'nin CHP'lilerin kontrolünde aile şirketine dönüştüğünü iddia etti. Kadrolaşma, içkili mekan ruhsatı ve şeffaflık eksikliği gibi konular mecliste tartışıldı.

'Elbistan Belediyesi aile şirketine döndü' iddiası

BBP'li Bölükbaşı: "Elbistan Belediyesi Gürbüz ve Öztunç ailelerinin özel şirketi mi oldu?"

İçkili mekan ruhsatı, iftar organizasyonu ve kadrolaşma tartışması meclise taşındı

KAHRAMANMARAŞ - Büyük Birlik Partisi Elbistan Belediye Meclis Üyesi Tolgahan Bölükbaşı, CHP'li Erkan Gürbüz'ün başkanlığındaki Elbistan Belediyesi hakkında kadrolaşma, şeffaflık eksikliği ve siyasi baskı iddialarında bulundu. Bölükbaşı, Elbistan Belediyesi'nin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Belediye Başkanı Erkan Gürbüz'ün yakın çevresiyle birlikte "aile şirketine" dönüştüğünü öne sürdü.

Bölükbaşı, Milletvekili Ali Öztunç'un yeğeni Hüseyin Öztunç'un Elbistan Belediyesi'ne bağlı EL-TOK şirketinin başına getirildiğini, Başkan Gürbüz'ün özel kalem kadrosuna kayını Zeynel Abidin Gök'ü atadığını, Başkan Yardımcısı Musa Toraman'ın yeğeni İlker Toraman'ın da belediyede işe alındığını ve bir çok ismin hem belediyeden maaş hem de EL-TOK'tan huzur hakkı adı altında para aldığını söyledi. "Belediyeyi şirket gibi yönetiyorlar. Devlet kurumu, aile içi kadrolaşma merkezi değildir" ifadelerini kullandı.

BBP'li Meclis Üyesi Bölükbaşı, "Elbistan Belediyesi meclisine birden fazla kez içkili yer bölgesi belirleme maddesinin getirildi. İlk reddin ardından aynı maddenin birkaç ay içinde tekrar gündeme sunuldu. Başkanın, 'senede üç kez aynı maddeyi getirme hakkım var' demesi meclis iradesine saygısızlıktır. İçkili mekan ruhsatı verilen işletmenin CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın kardeşine ait olduğunu ve bu yönde alınan kararda Öztunç'un baskısının etkili olduğunu ifade ediyorum. Ramazan ayında CHP Afşin İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bir iftar programında Elbistan Belediyesi personelinin yemek servisi yapıldı. Bu yemek belediye bütçesinden karşılandıysa faturası nerede? Personel, siyasi etkinlikte çalıştırılamaz" diye konuştu.

'Liyakatsizlik meclise de sıçradı'

Belediye meclisinde konuların tartışılmadan oylamaya sunulduğunu savunan Bölükbaşı, "Meclis üyelerinin söz hakkı gasp ediliyor. Başkan, 'Büyükşehir böyle yapıyor' bahanesiyle süreci geçiştiriyor. Öztunç, yolları çiçek gibi yapacağız dediniz. Bu çukurları çiçek dikmek için mi kullanacaksınız?" Altyapı firmalarının yol tahribatı sonrası belediyeye ödeme yapmasına rağmen belediyenin asfalt yama yerine çukurları toprakla kapattı. Evler, iş yerleri toz içinde. Sulama dahi yapılmıyor. Daha önce CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Teyfik Çoğan'ın, bilinmeyen bir dava dosyasından dolayı adaylıktan çekildiğini, sonrasında ise Belediye Başkanı Gürbüz tarafından yalnızca başkan yetkisiyle açılabilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde saha koordinatörü olarak işe alındı. Elbistan Belediyesi'nde şeffaflık bitmiştir. Akraba kayırmacılığı, siyasi baskı ve çıkar ilişkileriyle örülü bir yapı kurulmuştur. Buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elbistan Belediyesi Aile Şirketi Mi Oldu? - Son Dakika

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