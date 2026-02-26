Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Son Dakika › Güncel › Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
