Elbistan'da Kaçak Avlanan 6 Kişiye 110 Bin Lira İdari Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Elbistan'da Kaçak Avlanan 6 Kişiye 110 Bin Lira İdari Cezai İşlem Uygulandı

Elbistan\'da Kaçak Avlanan 6 Kişiye 110 Bin Lira İdari Cezai İşlem Uygulandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kaçak avlanan 6 kişi tespit edildi. İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, keklik avı yapan bu kişilere 110 bin lira idari ceza uyguladı ve avlanmada kullanılan malzemelere el koydu.

08.06.2024 17:01
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira idari ceza uygulandı.

Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, ilçe kırsalında yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 6 kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak keklik avladığını tespit etti.

Kurak avında kullanıldığı değerlendirilen 10 canlı kınalı keklik ile kafes tuzakları ve 1 av tüfeğine el koyan görevliler, kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elbistan'da Kaçak Avlanan 6 Kişiye 110 Bin Lira İdari Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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