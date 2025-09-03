Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının asıl nedeni kundaklama - Son Dakika
03.09.2025 19:52
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangının, elektrik kontağından değil kundaklama sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler sonucu yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir apartmanda elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası kundaklama sonucu ortaya çıktığı belirlendi.

YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Yangın, geçen ay ilçenin Karaelbistan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında Hasan Dernek'e ait dairede çıktı. İhbar üzerine konutlara itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde zarar meydana gelirken, dairenin girişindeki sigorta panolarının tamamen yanmış olması, yangının elektrik kontağından çıktığını düşündürdü.

KUNDAKLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yapılan araştırmada binanın güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Görüntülerin incelenmesinde yangının kundaklama sonucu ortaya çıktığı tespit edildi. Görüntülerde dairenin önüne gelen şapkalı ve yüzü maskeli bir kişi, önce yanında getirdiği yanıcı maddeyi dairenin önüne döküyor, daha sonra ise döktüğü maddeyi ateşe vererek olay yerinden kaçıyor.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daireyi kundaklayan kişinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

