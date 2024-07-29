Elbistan'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elbistan'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, M.A.D. yönetimindeki bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü olan Salih Önat hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak hastaneye kaldırılan Önat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önat'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

29.07.2024 16:47
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.A.D. yönetimindeki 46 AIP 996 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Salih Önat'ın (56) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Önat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Önat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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