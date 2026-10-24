Elbistan-Göksun yolunda 1 yaşındaki çocuk öldü, Öztunç sinyalizasyon istedi

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan– Göksun yolunda bir yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Bu güzergahtaki tehlikeli noktalar derhal tespit edilmeli, sinyalizasyon sistemi bir an önce kurulmalı ve yol çalışmaları tamamlanana kadar gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yolun tamamlanmasını beklerken insanlarımızın hayatını kaybetmesine seyirci kalmayın. Sinyalizasyonu şimdi yapın, canlarımızı koruyun" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan–Göksun yolunda meydana gelen ve bir yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Öztunç, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Yazı köyünde meydana gelen kazada henüz bir yaşındaki yavrumuzu kaybettik. Daha hayatının başında, ailesinin sevgisiyle büyüyecek, gülüşüyle evini neşelendirecek küçücük bir evladımızı toprağa vermenin acısı yüreğimizi dağladı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un yaralandığı kazanın ardından bir gencimizi de kaybetmiştik. Şimdi de bir yaşındaki yavrumuzun hayatı söndü. Daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Sinyalizasyon sisteminin kurulması için daha neyi bekliyorsunuz?

"YOL HALA TAMAMLANAMADI"

Elbistan–Göksun yolundaki tehlikeyi daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim. Uyardım, önlem alınmasını istedim. Ancak sesimizi duymadınız. O günden bu yana kazalar yaşandı, canlarımızı kaybettik. Yol hala tamamlanamadı, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacak önlemler ise yetersiz kaldı. Yol bitirilemedi ama akıllı radar sistemleri kuruldu. Hız denetimi elbette önemli, ancak vatandaşın canını korumak için tehlikeli kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak, gerekli işaretlemeleri yapmak ve güvenlik önlemlerini almak da aynı derecede önemlidir.

Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Elbistan–Göksun yoluna sinyalizasyon sistemini kurmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Bu güzergahtaki tehlikeli noktalar derhal tespit edilmeli, sinyalizasyon sistemi bir an önce kurulmalı ve yol çalışmaları tamamlanana kadar gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Daha önce uyardık, Meclis'te dile getirdik. Artık yeter. Bir evladımızı daha kaybetmeden harekete geçin. Yolun tamamlanmasını beklerken insanlarımızın hayatını kaybetmesine seyirci kalmayın. Sinyalizasyonu şimdi yapın, canlarımızı koruyun. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."