Elbistan Ovası'nda Termik Santral Genişlemesine Tepki

28.04.2026 10:40
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin genişletilmesine karşı yurttaşlar, yaşam savunucuları ve meslek örgütleri basın açıklaması yaptı. Yeni üniteler için verilen 'ÇED olumlu' kararının bilimsel verileri ve halk sağlığını göz ardı ettiği belirtilerek projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Elbistan Ovası'nda yaşayan yurttaşlar, yaşam savunucuları ve meslek örgütleri, 42 yıldır faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin genişletilmesine karşı basın açıklaması yaptı. Santral sahası önünde yapılan açıklamada, yeni üniteler için verilen 'ÇED olumlu' kararının bilimsel verileri ve halk sağlığını göz ardı ettiği belirtilerek, projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada 'Afşin–Elbistan, Türkiye’nin enerji politikaları açısından kritik bir eşiktir, 200 ülkeye COP31’de ev sahipliği yapacak Türkiye için de önemli bir sınavdır. Türkiye, yeni kömürlü santral yapmamalıdır. Afşin–Elbistan projesi derhal durdurulmalıdır' denildi.

Maraş Afşin'in Çoğulhan mahallesinde bulunan linyit kaynaklı termik santral halkın itirazlarına rağmen halen faal. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platform'u ve Greenpeace öncülüğünde Elbistan Belediye Başkanı Yardımcısı Gülabi Eren, basın mensupları, iklim aktivistleri, Bursa, Bartın ve Muğla'dan doğa platformlarının katılımıyla ilçedeki Sultan Baybars Halkevi'nde Elbistan Kömür Bölgeleri Buluşması gerçekleşti. Buluşmanın ardından bölge sakinleri ve çevreciler termik santralin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platform'u adına Mehmet Dalkanat yaptı. Dalkanat, 'A Termik santrali 42 yıllık. Verimliliği çok düşük, yüzde 20 kârlılığı var ama teşviklerle adrese dayalı ihalelerle ayakta tutulmaya çalışılıyor. İşçilerin santraldeki çalışma koşullarına karşı eylemlerine rağmen adrese dayalı ihalelerle, verim düşüklüğüne rağmen, kamu teşvikleri çalıştırılmaya devam ediliyor' dedi. Dalkanat, başta Afşin-Elbistan olmak üzere yeni kömürlü termik santral projeleri ve maden izinlerinin iptal edilmesini talep ederek mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Emel Türker Alpay ise bu yıl Antalya’da düzenlenecek COP31’i işaret ederek, 'İklim Değişikliği Konferansı Türkiye'de yapılacaksa hükümet bu konuda samimi olmalı, işçileri, köylüleri ve doğayı geride bırakmadan fosil yakıtlı enerjiden çıkılmalı' dedi. Alpay, şu anki politikalarla Türkiye’nin fosil yakıtlardan çıkışının ve karbon salınımında 'net sıfır' hedefinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Gülabi Eren de termik santral yüzünden bölgedeki kanser hastalığının arttığını, bunun için santrala 'hayır' dediklerini iletti. Eren, 'Toprağı, suyu havayı zehirliyor. Ovanın verimliliğini düşürüyor, santralde işçiler ölüyor' dedi. Eren, termik santralin faaliyetine devam etmesi için verilen teşviklere dikkat çekerek, 'Teşvikler halka değil bir avuç kişi olan sermayeye veriliyor' değerlendirmesini yaptı. Santrale eklenmesi planlanan yeni üniteleri onaylayan ÇED raporuna çevredeki belediyeler, TEMA, Türk Tabipler Birliği ve Greenpeace olarak dava açtıklarını söyleyen Eren, süreci takip edeceklerini söyledi.

Maraş Afşin’de yaşayan Cuma Binboğa ise şunları söyledi: 'Çocuğum 2015 yılında lösemi hastası oldu. Lösemi tedavisi için Kayseri Tıp Fakültesi’ne gittik. Orada gördüğümüz manzara gerçekten korkunçtu. Hastanede gördüğümüz hastaların neredeyse tamamı Afşin ve Elbistan’da gelmişti. Çocuğumun tedavisi 4 yıl sürdü. Bütün hayatımızı değiştirdi. Önceleri babalarımıza bu termik santralin bize karı olacağını, bölgemizi kalkındıracağını söylemişler. Ama aradan geçen yıllarda bu santralin etkilerini doğrudan sağlığımızda görmeye başladık. Çevreye verdiği zararları görüyoruz ama daha önemlisi canımız, sağlığımız gidiyor. Yakınlarımız arasında bir çok hasta var. Çocuklarımız kanser olmaya başladı. Büyüklerimiz öldü. Afşin-Elbistan bölgesinde her evde bir kronik ağır hasta var. Artık yeter Afşin-Elbistan’da kömürlü termik santral istemiyoruz.'

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

