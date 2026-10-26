ELDER, elektrik dağıtımına 10 yılda en az 50 milyar dolar yatırım gerektiğini duyurdu

(ANKARA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün önümüzdeki 10 yılda en az 50 milyar dolar yatırım ihtiyacı bulunduğunu, Türkiye'nin elektrik tüketiminin ise 2035'te 510 teravatsaate ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Erdeniz, ELDER'in COP31 İklim Zirvesi'nde Türkiye elektrik dağıtım sektörünü temsil edeceğini de kaydetti.

Ankara'da bir otelde "Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdeniz, burada yaptığı konuşmada, enerji dönüşümünde 2035 hedeflerinin sektöre yol gösterdiğini, sanayi, ulaşım, ısınma ve soğutma ile yapay zeka kaynaklı veri merkezlerinde elektrik tüketiminin hızla arttığını dile getirdi.

"PETROL ÇAĞINDAN ELEKTRİK ÇAĞINA GEÇİYORUZ"

Barış Erdeniz, enerji dönüşümünde petrol çağından elektrik çağına geçildiğini belirterek, yenilenebilir enerji, depolama ve dağıtık üretimle elektrik şebekelerinin rolünün yeniden tanımlandığını vurguladı.

Elektrik dağıtım sektörünün 81 ilde 21 şirket, 1,6 milyon kilometreyi aşan dağıtım hattı ve 573 binin üzerinde trafoyla 52 milyon tüketicinin kesintisiz enerji arzı için çalıştığını kaydeden Erdeniz, özelleştirme sonrasındaki 12 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 13 milyar dolarlık özelleştirme bedeliyle birlikte Türkiye ekonomisine toplam 33 milyar dolarlık katkı sağlandığını bildirdi.

Erdeniz, 20 milyar dolarlık yatırımla dağıtım hattı uzunluğu ve trafo sayısının yüzde 67 artırıldığını, 16 milyon yeni abonenin bağlantı talebinin karşılandığını, müşteri memnuniyetinin yüzde 75'e çıkarıldığını ve kayıp-kaçak oranının yüzde 18,5'ten yüzde 8,8'e düşürülerek Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık katkı sağlandığını belirtti.

Erdeniz, "Bu operasyonel mükemmelliyet hedefine hizmet etmek için zorlu şartlara rağmen sadece 2025 yılında yaptığımız yatırım 2,5 milyar doları aştı. Bu tablonun arkasındaki asıl güç, gece gündüz demeden sahada çalışma arkadaşlarımız. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Ama şunu da açıkça söylemek lazım: Bu başarı hikayesi, yeni dönemin ihtiyaçlarına tek başına karşılamaz. Çünkü önümüzdeki on yılda elektrik talebi yalnızca büyümekle kalmayacak, yapısı da tamamen değişecek" dedi.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN 2035'TE 510 TERAVATSAATE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Barış Erdeniz, Türkiye'nin elektrik tüketiminin 2025'teki 361 teravatsaat seviyesinden 2035'te 510 teravatsaate yükselmesinin beklendiğini bildirdi. Elektrikli araçlar, ısı pompaları, güneş panelleri ile bataryaların yaygınlaşmasının enerji tüketim alışkanlıklarını değiştireceğini kaydeden Erdeniz, şöyle konuştu:

"Yani vatandaş artık sadece kullanan tarafta değil; hem tüketici hem üretici hem de depolayan konumunda olacak. Elektrikli araçlar akşam saatlerinde aynı anda şarja takıldığında, aynı sokakta ani ve yüksek bir güç talebi oluşuyor. Öğle saatlerinde ise çatıdaki paneller fazla üretilen elektriği şebekeye veriyor. Bir gün içinde akış yön değiştiriyor. Böyle bir şebekeyi, geçmişin işletme alışkanlıklarıyla yönetmemiz mümkün değildir.

Örnek olarak eskiden telefon arama ve mesajdan ibaretken bugün bu akıllı cihazlar banka, navigasyon, kamera ve en önemlisi artık hayatımıza hızlı giren yapay zeka teknolojisi sayesinde en büyük yardımcılarımız oldu. Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde telefonun akıllanma sürecine şahit olduk. Şimdi ise şebekenin akıllanma sürecini hep beraber yaşıyor olacağız. Bizim 'Dağıtım 2.0' dediğimiz dönüşüm tam olarak bu: Elektriği sadece taşıyan bir yapıdan; üretimi ve tüketimi anlık izleyen, çift yönlü enerji akışına uyum sağlayan, veriyi işletme kararına dönüştüren, akıllı, esnek ve dayanıklı bir platforma geçiş.

Bunun için sadece yeni hat ve trafo yatırımı yapmak yetmiyor. Mevcut altyapıdan daha yüksek verim almak, varlıklarımızı daha akıllı yönetmek ve her kararı güçlü bir teknik analize dayandırmak zorundayız. Bu yeni şebeke mimarisini kurmak ise; hem büyük hem de doğru yönlendirilmiş bir yatırım gücü gerektiriyor."

ELDER, COP31'DE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDECEK

Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün son 5 yılda 11,2 milyar dolarlık yatırım yaptığını, gelecek 5 yılda 22 milyar dolar yatırım hedeflediğini ve önümüzdeki 10 yılda dağıtım altyapısı için en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirterek Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkati çekti.

Barış Erdeniz, EPDK desteğiyle 2014-2026 döneminde elektrik alanında 619 Ar-Ge projesinin kabul edildiğini, 2025'te projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırım tutarının 332 milyon liraya ulaştığını ve 2019'dan bu yana Enerjim Sensin Hızlandırma Programı kapsamında 280 girişimin desteklendiğini bildirdi.

Erdeniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nde ELDER olarak, Mavi Bölge'de Türkiye elektrik dağıtım sektörünü temsil edeceğiz. Enerji dönüşümünde dağıtım şebekelerinin kritik rolünü, sektörümüzün teknolojik dönüşümünü ve burada ortaya koyduğumuz çalışmaları uluslararası paydaşlarla paylaşacağız. Oradaki mesajımız net olacak: Enerji dönüşümünün görünmeyen kahramanı şebekelerdir. Ancak dünyaya anlatacağımız bu hikaye, aslında bugün burada yazılıyor. Bakanlığımızın vizyonu ve EPDK'nın desteğiyle, geleceğin elektrik dağıtım sistemini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."