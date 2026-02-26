ELDH Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum" süreci ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu ele alındı.

Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamada, "Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Derneği (ELDH) üyelerinden oluşan heyet Meclis Grubumuzu ziyaret ederek, Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülerimiz Ebru Günay ve Berdan Öztürk ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcümüz Öztürk Türkdoğan ile görüştü. Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geldiği aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üzerine değerlendirmelerde bulunuldu." denildi.