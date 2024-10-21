Elebaşı Gülen'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elebaşı Gülen'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti

Geniş Video İzle

Hain darbe girişimde onlarca vatandaşımızı katlettiren FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini TRT Haber spikeri "Vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verdi. Haberi sunan spikerin üzerindeki kıyafet de en az bu sözler kadar dikkat çekti. Gelişme sonrası çok sayıda kullanıcı "Tesadüf mü, planlı mı?" sorularını sordu.

21.10.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. TRT Haber, Gülen'in ölüm haberini saat 09:26'da izleyicilere "son dakika" gelişmesi olarak aktardı.

"İYİ BİLMEZDİK, HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Canlı yayında haberi veren spiker ise "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.

ÜZERİNDEKİ KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ

Spikerin yayındaki sözleri kadar giydiği kıyafet de kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Spikerin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında FETÖ'nün 'darbe bildirisini' okuyan Tijen Karaş'ın giydiği takım elbisesine benzer bir kıyafet tercih etmesi, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan gelişme üzerine çok sayıda kullanıcı mesajlarında "Tesadüf mü, planlı mı?" sorusunu yöneltti.

Elebaşı Gülen\'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti

TRT Haber, Sözler, Güncel, Terör, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elebaşı Gülen'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Basar:
    inşallah bundan sonra ne istedinizde vermedik gelde bu hasret bitsin gibi saçma sapan laflar duymayız vatana dıştan ve özellikle içten çökertmeye çalışanlar bilsinki atatürkün kurduğu türkiye Cumhuriyeti ve yüce türk milleti ebediyen vaar olacaktır 109 21 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    darısı yıllarca birlikte yürüdüğü pisliklere. 122 4 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Ateşin bol olsun. 115 5 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    darısı hoca efendi gelde hasret bitsin diye yalvaranlara 65 12 Yanıtla
  • Memduh Zenol:
    ateşi bol keseden olsun 70 3 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    Bu ülke de hiçbir şey tesadüf değildir! 53 5 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Birilerinin dostluğu çıkarı bozulmasaydı bugün ülkede milli yas vardı 42 5 Yanıtla
  • Ahme:
    darısı diğerlerine 33 2 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ateşi bol olsun. Birileri ile ortaklığı bozulmasaydı şimdi milli yas ilan ederlerdi. Darısı beraber yürüyenlere ve sevenlere olsun inşallah 31 4 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Ateşi bol olsun 30 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Elebaşı Gülen'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.