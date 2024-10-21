Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. TRT Haber, Gülen'in ölüm haberini saat 09:26'da izleyicilere "son dakika" gelişmesi olarak aktardı.
Canlı yayında haberi veren spiker ise "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.
Spikerin yayındaki sözleri kadar giydiği kıyafet de kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Spikerin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında FETÖ'nün 'darbe bildirisini' okuyan Tijen Karaş'ın giydiği takım elbisesine benzer bir kıyafet tercih etmesi, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan gelişme üzerine çok sayıda kullanıcı mesajlarında "Tesadüf mü, planlı mı?" sorusunu yöneltti.
Son Dakika › Güncel › Elebaşı Gülen'in ölüm haberini veren TRT spikerinin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)