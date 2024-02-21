Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Cevdet Aslan, Frekans Mühendisler Platformu\'nun liste başı adayı oldu

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Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanlığı için Başkan Yardımcısı Cevdet Aslan, Frekans Mühendisler Platformu'nun liste başı adayı oldu.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, iki yıldır Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yönetiminde olan Frekans Mühendisler Platformu'nun genç mühendislerin meslek hayatına hazırlanması, kadın mühendislerin iş hayatında yaşadıkları zorlukların giderilmesi, mühendislerin mesleki kariyerlerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitimler, geziler, seminerler ve ziyaretler gerçekleştirerek elektrik mühendisliği mesleği için önemli birçok projeye imza attığını belirtti.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin 25 Şubat Pazar günü seçime gideceğini hatırlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Mesleğimize ve meslektaşlarımıza 2 yıllık hizmet sürecinde, projelerimize odaklandık, olumsuz şartları bir bahane olarak görmeden var gücümüzle hizmet etmeye çalıştık ve büyük işlere imza atmayı başardık. Tüm meslektaşlarımızı 25 Şubat Pazar günü Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'na kırmızı listeye destek vermeye davet ediyorum."