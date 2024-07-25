Elektrik Piyasası Yönetmeliği Değişikliğiyle Doğalgaz ve Kömürlü Santrallere Teşvikler Getirildi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle doğalgaz santralleri ile kömürlü termik santrallere yeni teşvikler getirildiğini belirterek, "Bugüne kadar elektriğe zam yapmama yönünde irade koyduğunu belirten siyasi iradenin, başka bir metotla vatandaşın cebindeki parayı, vatandaşın vergilerini bu santrallere aktaracağını bugün görmüş olduk" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Bozoğlu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Düzenlemeyle doğal gaz santrallerine ve kömürlü termik santrallere yeni teşvikler verildiğini vurgulayan Bozoğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye, iklim krizinden etkilenen ülkelerin en başında geliyor. Şu anda büyük orman yangınları, sıcak hava dalgaları, aynı zamanda sıklığı ve şiddeti artan, kısa süreli yoğun yağış bırakan büyük sel felaketlerine neden olan yağışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında olan ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede çok daha ciddi adımlar atması gerekiyor.

Özellikle Paris İklim Anlaşması kapsamında Türkiye bir hedef belirledi ve 2053 yılında 'karbon nötr' olma hedefi koydu. Bunun için de yenilenebilir enerji santrallerinin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve fosil yakıtlardan (örneğin, kömürlü termik santrallerden ve aynı zamanda doğalgazdan) uzaklaşılması gerekiyor. Ancak bugün yayımlanan düzenleme ile birlikte dışa bağımlı olunan doğalgaz çevrim santrallerini ve aynı zamanda fosil yakıt kaynağı olan ve doğayı kirleten, enerji verimliliği çok düşük olan kömülü termik santrallere dair bir yeni teşviğin ortaya çıktığını görüyoruz. Halihazırda olan bir desteğin artırıldığını görüyoruz. Aslında bugüne kadar elektriğe zam yapmama yönünde irade koyduğunu belirten siyasi iradenin, başka bir metotla vatandaşın cebindeki parayı, vatandaşın vergilerini bu santrallere aktaracağını bugün görmüş olduk."

"İletim ücretlerine yapılam zamla toplanan 8 milyar TL'nin bu santrallere akarılması hedefleniyor"

Elektrik fiyatlarıyla ilgili doğalgaz çevrim santralleri ve kömürlü termik santraller zarar ettiklerini ifade ediyorlardı uzun süredir. Bu konuda ciddi bir lobi faaliyeti yürütülüyordu. Elektrik fiyatlarının artırılması talepleri vardı. Ancak TEİAŞ, geçtiğimiz günlerde iletim ücretlerine bir zam yaptı ve bu iletim ücretleri üzerinden topladığı 8 milyar TL'lik parayı da bugün yayımlanan yeni düzenleme ile beraber doğalgaz çevrim santralleri ve kömürlü termik santrellerine aktarmayı hedeflediğini görüyoruz.

Aslında elektrik fiyatlarına dair bir düzenleme yapılmamış gibi görülürken, vatandaştan bu anlamda bir para çıkmıyormuş gibi imaj yaratılırken, aslında işin özünde bu düzenlemeyle beraber bizim vergilerimizle, toplumun emeğiyle kazandığı değerler yine bu şirketlere aktarılmış olacak. Dolayısıyla bir yandan iklim krizine karşı çözüm üretilmezken, bu konuda yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına destek sınırlı tutulup, fosil yakıtlara destek artılırıyor. Diğer yandan da vatandaşın vergisi, parası bu şirketlere teşvik olarak döndürülüyor. Sanki elektriğe zam yapmayan bir imaj çizip, kamu kaynaklarının bu şirketlere aktarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemenin, hem kamu yararı açısından hem de iklim krizi açısından olumsuz etkileri oldu. Bu durumun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'karbon nötr' hedefine de aykırı uygulamalar olduğunu görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geldiği bir dönemde yine fosile dayalı teşviklerin artıyor olması oldukça manidar."