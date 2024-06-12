Elektrikli bisikletli 2 kişi tehlikeli bir şekilde boru taşıdı

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BARTIN'da elektrikli bisikletli 2 kişi, 5 metre uzunluğundaki boruları taşıdıkları trafikte tehlike oluşturdu. Elektrikli bisikletlilerden birinin boruyla birlikte yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bartın-İnkumu yolunda Gölbucağı kavşağında 5 metre uzunluğundaki boruları elektrikli bisikletleriyle taşıyıp, trafiği tehlikeye atan 2 kişinin yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücülerinden birinin dengesini kaybedip yola düştüğü, arkasından gelen araçların da güçlükle durabildiği görüldü. Yara almayan sürücü, daha sonra demir boruyu tekrar yüklenip yoluna devam ederek uzaklaştı.