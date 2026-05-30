Elektronik Sigara Tehlikesi: Gençler Arasında Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektronik Sigara Tehlikesi: Gençler Arasında Yaygınlaşıyor

30.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, elektronik sigaraların gençler arasında hızla yayıldığını ve ciddi sağlık riskleri taşıdığını uyardı.

Tütün ve nikotin ürünleri kullanıcıları cezbetmek için yanıltıcı yöntemlerle pazarlanırken, zarar bakımından akciğer hastalıklarından kalp-damar sorunlarına kadar ciddi sağlık problemlerinde geleneksel sigaralardan farklı olmayan elektronik sigaraların kullanımı çocuk ve gençler arasında hızla yaygınlaşıyor.

Tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki zararlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde 31 Mayıs, her yıl "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yaygınlaşan elektronik sigaralar, sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

DSÖ verilerine göre, dünyada 13 ila 15 yaş arası 40 milyon genç tütün ürünü kullanırken, 15 milyon genç de elektronik sigara tercih ediyor.

Her yıl 7 milyondan fazla kişi, tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybederken, tütün kaynaklı ölümlerin büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Ayrıca, pasif içicilik nedeniyle sigara dumanına maruz kalmanın yılda 1,6 milyondan fazla ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Hamilelik döneminde sigara kullanımının da bebeklerde yaşam boyu sürebilecek sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, hem tütün ürünlerinin hem de elektronik sigaranın sağlık açısından risk taşıdığı, en güvenli yaklaşımın bu ürünlerin hiçbirini kullanmamak olduğu kaydediliyor.

Toksik maddeler içeren elektronik sigaralar bağımlılık riski ve sağlık sorunlarını artırırken, gençler ve çocukları hedef alan pazarlama stratejileri yüzünden gittikçe yaygınlaşıyor.

Elektronik sigara tehlikesi

DSÖ, Mayıs 2025 ve Mayıs 2026'da yayımladığı raporlarla sigara ve elektronik sigaraların zararları konusunda uyardı.

Buna göre, insan sağlığına zararlı nikotin ve toksik maddeler içerdiği belirtilen elektronik sigara kullanımı özellikle çocuk ve gençler arasında hızla artıyor. Bu ürünlerin kullanım oranı gençlerde yetişkinlere kıyasla ortalama 9 kat daha yüksek.

Küresel elektronik sigara pazarının büyüklüğü 2015'te 7,8 milyar dolar iken 2022'de 22,3 milyar dolara yükseldi. En çok satış artışı ise Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşiyor.

Elektronik sigaralardaki aromalar bu ürünleri çocuk ve gençler için cazip hale getiriyor, sosyal medya ve fenomen isimler üzerinden yapılan tanıtımlar ise ilgiyi daha da artırıyor.

Öte yandan elektronik sigaralar, kanserojen maddeler dahil toksik bileşenler içermesi nedeniyle geleneksel sigaralar gibi akciğer hastalıkları, zehirlenme, yanıklar ve kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaya devam ediyor.

Nikotin içeren ürünler beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor, bazı ürünlerde toksik madde seviyesi geleneksel sigara dumanındakinden daha yüksek olabiliyor.

Ayrıca, elektronik sigara ile geleneksel sigara zaman zaman birlikte kullanılabiliyor ve bu durumda, her ikisindeki farklı bileşenlerin birleşimi zararı daha da artırıyor.

DSÖ, elektronik sigaraların sigarayı bırakmada etkili olmadığının altını çizerek, hükümetlere bu ürünleri yasaklama ya da sıkı şekilde düzenleme çağrısında bulunuyor.

Gizli tasarlanan ürünlerle çocuk ve gençler hedef alınıyor

Bazı elektronik sigaralar yeni kullanıcı çekmek ve mevcut müşterileri kaybetmemek adına ruj, saat, oyuncak veya kablosuz kulaklık gibi tasarlanarak gizli kullanımı kolaylaştırıyor.

Sektördeki bir diğer pazarlama stratejisi de ürünlerin farklı hedef gruplara hitap edecek şekilde üretilmesi. Buna göre, ince sigaralar özellikle kadınlara yönelik tasarlanıyor ancak bu ürünlerin verdiği zararın diğer sigaraların neden olduğu hasardan farkı bulunmuyor.

Buna ek olarak, üretici şirketler ürünlerini cazip göstermek ve zararlarını gizlemek için yanıltıcı açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektronik Sigara Tehlikesi: Gençler Arasında Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:24:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Elektronik Sigara Tehlikesi: Gençler Arasında Yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.