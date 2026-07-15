Minik Elif, şehit dayısının fotoğrafını öptü

SAMSUN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Şehit aileleri ve protokolün dua ettiği törende, Elif Kılıç (8), 2007 yılında şehit olan ve hiç görmediği dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehitlerin yakınları şehitlikleri ziyaret etti. Önce Kıranköy Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i Şerif okunup dua edilirken, protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada, 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar, çevredekileri duygulandırdı.