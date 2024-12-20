Elit Apartmanı Davasında Gelişmeler: Yapı Sahibi Tahliye Edildi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı davasında tutuklu yargılanan yapı sahibi Akil İnan, sağlık kurulundan aldığı heyet raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Akil İnan'ın tedavi görmesi nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesine, müteahhit Mithat Tümyürek ve yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nında 88 yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mithat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı, şantiye şefi Burak K. ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Elit Apartmanı'nın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3'ü tutuklu 7 sanığın bulunduğu duruşmaya sanıklar, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı. 10 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada tutuklanan yapı sahibi Akil İnan ve avukatları, sağlık kurulundan aldığı heyet raporunu mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, Akil İnan'ın tedavi görmesi nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, tutuklu müteahhit Mithat Tümyürek ve yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, ayrıca Antakya Belediyesi'nden "müteahhit Mithat Tümyürek'in bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığı" iddiasına ilişkin belge istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat 2025 tarihinde görülecek.

Ne olmuştu?

Tutuklu müteahhit Mithat Tümyürek, önceki savunmalarında bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığını ve mührün kaldırıldığını savunarak, "Mühür, belediyenin çorba evine 145 bin TL bağış karşılığında açıldı. Parayı bina sahibi Akil İnan verdi. Ben yapmadım. Benim haberim vardı. Bilal Alkanlı ve Akil İnan belediye ile konuşmuş" demişti.