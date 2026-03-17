"Elmacı Dede" Şam'daki çocuklara bayram şekeri dağıttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Elmacı Dede" Şam'daki çocuklara bayram şekeri dağıttı

17.03.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de "Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammed Yılmaz, Kadir Gecesi'ne denk gelen ziyaretinde Şam'daki Emevi Camisi önünde çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Denizli'den yola çıkan 76 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1800 kilometrelik yolu aracıyla katederek Suriye'nin başkenti Şam'a geldiğini söyledi.

Bu kez ziyaretinin Kadir Gecesi'nde Şam'daki Emevi Camisi önüne denk gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Yıllardır sahadayım. Operasyon bölgelerindeki askerlerimize ve ihtiyaç sahiplerine manevi destek vermek için elimden geleni yapıyorum. Kadir Gecesi'nin Şam'da, Emevi Camisi önüne denk gelmesi bizim için çok anlamlı oldu." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgedeki çocukları sevindirmek istediğini belirten Yılmaz, aynı zamanda savaşın mağduru ailelere moral vermeyi amaçladığını dile getirdi.

"Kızıl Elma" idealine de vurgu yapan Yılmaz, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Hedefimiz Kızıl Elma. Kızıl Elma'yı Şam'ın göbeğinde, Emevi Camisi'nin önünde göstermek istiyoruz. Bu yola adanmış insanlarız, şehadet şerbetini içene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."

Kayseri'ye 2016 yılında ailesiyle sığındığını belirten Ahmet Murat ise Türkiye'ye gördüğü destekten dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Murat, "Allah Türk halkından razı olsun. Gerçekten bize çok iyi davrandılar. Şahsen bana kimse kötü davranmadı. Hepsi iyi insanlardı." dedi.

Kayseri'ye ilk gittikleri dönemde mahalle sakinlerinin kendilerine yardım ettiğini anlatan Murat, "Komşularımız kömür getirdi, ev eşyası getirdi, soba verdiler. Allah hepsinden razı olsun. İş konusunda da yardımcı oldular. Sanayi bölgesinde dolaşırdım, kimse bizi rahatsız etmezdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Murat, "Öncelikle onun iki yanağından öperim. Allah ona sağlıklı ve uzun ömürler versin. Bize çok iyi baktı." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki savaştan ailesiyle 3 yaşındayken Türkiye'ye sığınan Mahmud Safravi ise Türkiye'de berber olarak çalıştığını, zaferin ardından Suriye'ye geri döndüğünü söyledi.

Şam'ın Midan Mahallesi'nden olan Safravi, Türk halkına teşekkür ederek, şartlar uygun olduğunda tekrar Türkiye'ye gitmek istediğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 01:38:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.