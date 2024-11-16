Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 10 katlı bina tedbiren boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak'ta genişletme çalışması yapılan bir inşaat alanında yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.
İnşaat alanının üst kısmında bulunan 10 katlı binanın dolgu toprağının da kayması nedeniyle bina tedbiren boşaltıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Elmadağ'da Toprak Kayması, 10 Katlı Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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