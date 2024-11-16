Elmadağ'da Toprak Kayması, 10 Katlı Bina Boşaltıldı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 10 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak'ta genişletme çalışması yapılan bir inşaat alanında yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

İnşaat alanının üst kısmında bulunan 10 katlı binanın dolgu toprağının da kayması nedeniyle bina tedbiren boşaltıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.