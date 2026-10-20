Elmalı Devlet Hastanesi ilk kez Fleksibl URS yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elmalı Devlet Hastanesi ilk kez Fleksibl URS yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elmalı Devlet Hastanesi ilk kez Fleksibl URS yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmalı Devlet Hastanesi, Fleksibl URS ameliyatını ilk kez gerçekleştirdi. Vücutta kesi yapılmadan uygulanan yöntemle böbrek taşları lazerle parçalanıyor, ileri merkezlere sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Elmalı Devlet Hastanesinde, üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Salih Kına, tarafından Fleksibl Üreterorenoskopi (Fleksibl URS) ameliyatı gerçekleştirildi.

Daha önce üreter ve mesane taşlarına yönelik kapalı ameliyatların yapıldığı hastanede, yeni uygulamayla böbrek taşlarının tedavisinde de hizmet kapasitesi genişletildi. Fleksibl URS yönteminde, idrar yollarından ilerletilen ince ve esnek bir cihazla böbreğe ulaşılarak taşlar lazer yardımıyla parçalandı.

Uygun hastalarda vücutta herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen yöntem, böbrek taşlarının tedavisinde modern bir seçenek sunuluyor. Operasyonu gerçekleştiren üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Salih Kına, hastanede ilk kez uygulanan yöntemle böbrek taşı tedavisinde önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Kına, bu tedavi yönteminin hem hasta adına hem de tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Hastanemiz bünyesinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu yöntemle vatandaşlarımız, modern tanı ve tedavi hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşmış oluyorlar. Yeni yöntem sayesinde ileri merkezlere sevk ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Elmalı Devlet Hastanesi yönetimi de ilk kez gerçekleştirilen Fleksibl URS operasyonunun Elmalı ve çevre ilçelerdeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiBöbrek TaşıBöbrek TaşıHastaneBöbrekSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:26:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Elmalı Devlet Hastanesi ilk kez Fleksibl URS yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei