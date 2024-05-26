Elon Musk, ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşı - Son Dakika
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Elon Musk, ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşı

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşı olduğunu belirtti. Musk, gümrük vergilerinin Tesla'nın Çin pazarında rekabet etmesini zorlaştırdığını ve serbest ticareti engellediğini söyledi. Ayrıca, Tesla'nın Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega bir fabrikanın temelini attığı da açıklandı.

26.05.2024 11:00
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PARİS, 26 Mayıs (Xinhua) -- Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'nin Çinli elektrikli araçlara (EV) uyguladığı gümrük vergilerine karşı olduğunu belirtti.

Paris'te Perşembe günü düzenlenen inovasyon ve startup şirketlere yönelik geleneksel teknoloji konferansı VivaTech'e video aracılığıyla katılıp soruları yanıtlayan Musk, "Ne Tesla ne de ben söz konusu gümrük vergilerini istedik" dedi.

Musk, Biden yönetiminin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 100'e çıkarma kararına ilişkin soru üzerine, "Aslında yeni vergiler açıklandığında şaşırdım" ifadesini kulandı.

Musk, "Tesla, Çin pazarında gümrük vergisi ve özel destek olmadan oldukça iyi rekabet ediyor. Genel olarak gümrük vergisi olmamasından yanayım. Serbest (mal) alışverişini engelleyen ya da piyasayı bozan şeyler iyi değildir" dedi.

Tesla, Perşembe günü Shanghai'da enerji depolama bataryaları Megapack'leri üretecek mega bir fabrikanın temelini attı ve bu proje şirket tarafından bir "dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Mega fabrika, Tesla'nın ABD dışında inşa ettiği fabrikalar arasında türünün ilk örneği olup, şirketin Shanghai'daki ikincisi fabrikası olma özelliğini taşıyor. Tesla Giga Fabrikası, 50 milyar yuanı (yaklaşık 7 milyar ABD doları) aşkın başlangıç yatırımıyla 2019 yılında açılmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Elon Musk, ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşı - Son Dakika

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