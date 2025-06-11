(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunan ve Tramp'a yönelik sert eleştirilerde bulunan milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittiler" dedi.
Son Dakika › Güncel › Elon Musk, Trump Hakkındaki Sözlerinden Pişman Oldu - Son Dakika
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