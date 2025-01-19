EMADDER\'den Bakan Işıkhan\'a Tepki

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(İstanbul) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, "Sizler mağdur değilsiniz" diyen Bakan Işıkhan'a yanıt verdi. Uğurlu, "Bir tarafa '20 sene çalış emekli ol' derken diğer tarafa '42 sene çalış' demek mağdurluk değil midir? Bir tarafta çift maaşlı genç emekli ordusu yaratmanız bir tarafa mezar taşı göstermeniz mağdurluk değil midir?" diye sordu.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Bakırköy'de emeklilikte yaşanan adaletsizliğe yönelik olarak basın açıklaması yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterilen eylemde, "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız", "EMADDER burada adalet nerede?", "Borçlu değiliz alacaklıyız", "Vur vur inlesin, kademe gelsin", Kademe hakkımız, söke söke alırız" sloganları atıldı.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu konuşmasında adaletsizliğe dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bugün Gazi Meclisimize seslenmek için Bakırköy'de bir aradayız. Hükümete haklı davamızı anlatana kadar yılmadan usanmadan gerekirse her ilden her semtten seslenmeye devam edeceğiz. Çünkü çok haklıyız. Çünkü alın terinin peşinde koşan emekçileriz. Çünkü bu ülkenin çalışan, üreten katma değer sağlayan vatandaşları olarak ve çalışma hayatı emeklilik üstüne en büyük STK'sı olarak bu konuda Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'dan bir senedir randevu alamıyoruz.

'Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına' diyen Çalışma Bakanımız bizler ile dalga geçmekte olacak ki, görev ve yetki alanında bulunan çalışma hayatı, emekçiler ve çalışma koşulları konusunda STK'lar ile görüşmek yerine köy dernekleriyle görüşüyor. Madem görüşmüyor, randevu vermiyor biz de alanlardan sahada bol bol anacağı kendisinin. Alanlardan duyuracağız ne yazık ki sesimizi. 'Sizler mağdur değilsiniz' diyen sayın bakana soruyoruz. Şu an genç emekli erkeklerin emekli maaşlarını 48-52 yaşında anneler hatta anneanne babaanneler ödemektedir. Peki bu durum sosyal devlet ilkesinin neresinde?

"8 Eylül 1999 öncesi çalışanların ödediği primler, bizim primlerimizde daha mı kıymetli?"

'Sizler mağdur değilsiniz' diyen sayın bakana soruyoruz. 8 Eylül 1999 öncesi çalışanların ödediği primler, bizim primlerimizde daha mı kıymetli? Onlar 38-43 yaşında emekli edilirken neden bizler 10-15 yıl daha çalışmaya mahkum ediliyoruz. Yaşı küçük primi az olanlar emekli edilirken yaşı büyük primi fazla olanların çalışmaya zorlanması adalet duygunuzu zedelemiyor mu? 'Sizler mağdur değilsiniz' diyen sayın bakana soruyoruz. Yaşı küçük olan emekli, yaşı büyük olan cezalı. Primi az olan emekli, primi fazla olan cezalı. Her şeyden bir haber sayın bakanımız mağdur olmamız için ne olması gerekiyor? Alınan bu karar milyonlarca emekçinin hakkını göz ardı etmek değil mi?

"1999-2008 arası üvey evlat mıdır?"

Bir tarafa '20 sene çalış emekli ol' derken diğer tarafa '42 sene çalış' demek mağdurluk değil midir? Bir tarafta çift maaşlı genç emekli ordusu yaratmanız bir tarafa mezar taşı göstermeniz mağdurluk değil midir? Bir tarafa '20 sene çalış 40 yıl maaş al, bir tarafa 42 sene çalış yaşarsan maaş alırsın' demek mağdurluk değil midir? Bizler bu ülkeye vergi ödeyen vatandaşlarız. 1999-2008 arası üvey evlat mıdır? İkinci sınıf vatandaş mıdır?

Siz 38 yaşında emekli ettiğiniz insanları açıklayamazken biz bunu nasıl sindirelim. Açıklaması bile bu kadar zor olan eksik çıkan yasanın bedelini çalışan kesime mal edip 'mağdur değilsiniz' demeye utanmıyor musunuz?

"SGK bir yardım kurumu değildir"

Bizlere kelime oyunlarıyla gelmeyin. Adalet ile vicdan ile hak ile gelin, algıya tok adalete açız. EYT'nin sorumlusu ne muhalefet ne de bundan yararlana çalışanlardır. EYT yasası mecliste oy çokluğuyla kabul edilmiş bir yasadır. Çalışan ve prim ödeyen emekçi asla bütçeye yük olamaz. Yük olarak görülemez. Emeklilik hakkı, bedeli peşin ödenmiş, bedeli peşin tahsil edilmiş hakkın teslimidir. SGK bir yardım kurumu değildir.

Bu nedenle çalışanların hepsine eşit adil oranda bir hakkaniyetli dağıtım yapmak zorundadır. Beklentimiz sadece 'Evet, burada büyük bir adaletsizlik var. Bu yasa eksik çıktı.' 'Devletin dini adalettir' diyen Cumhurbaşkanımızın bu haklı davamızı anladığını bildiğini söylemesi ve hakkımızı teslim etmesidir. 7438 sayılı yasa bir tarih 8 Eylül 1999'u baz alarak sadece belirli bir kesim çalışanı kapsamış olmuştur ve eksik çıkmıştır. Bu durum kapsam dışında kalan çalışanlar için büyük bir adaletsizlik meydana getirmiştir. Bununla beraber iş barışı, sosyal devlet anlayışı bozulmuştur. 'Öyle istedik, öyle uygun gördük, yasa yaptık' diyemezsiniz. EYT yasası dışında kalan bizler erken emeklilik hayalinde değiliz. Hatta birçoğumuz yasa ile emekli olanlardan çok daha büyük yaşta çok daha primliyiz."