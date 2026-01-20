Emep Genel Başkanı Aslan: Saray Rejimi, Suriye'de Kürtlerin Kazanımlarını Hedef Alan Htş Çeteleriyle İş Birliği İçindedir

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Saray rejimi, Suriye'de emperyalist planlara uyumlu biçimde Kürtlerin kazanımlarını hedef alan HTŞ çeteleriyle iş birliği içindedir. Ülke içinde de çözümsüzlüğü dayatan bir saldırı politikası uygulamaktadır. Wan ve Amed başta olmak üzere gözaltına alınan tüm yurttaşlar serbest bırakılmalıdır." dedi.

Aslan, Suriye'deki gelişmeleri protesto eden yurttaşların gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Wan ve Amed başta olmak üzere birçok ilde, Rojava'daki Kürtlere yönelik saldırıları kınamak için yapılmak istenen yürüyüşler engellenmiş ve saldırılar gerçekleşmiştir. Wan'da aralarında belediye eşbaşkanları, sendikacılar, siyasi parti yöneticileri ve Van Barosu Başkanı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Amed'de de çok sayıda yurttaş darp edilmiş ve gözaltına alınmıştır.

Saray rejimi, Suriye'de emperyalist planlara uyumlu biçimde Kürtlerin kazanımlarını hedef alan HTŞ çeteleriyle iş birliği içindedir. Ülke içinde de çözümsüzlüğü dayatan bir saldırı politikası uygulamaktadır. Wan ve Amed başta olmak üzere gözaltına alınan tüm yurttaşlar serbest bırakılmalıdır. Kürt sorununun çözümü; savaşta, baskıda ve Kürtlerin talepleri ile kazanımlarına saldırmakta değil, halkların eşitliği temelinde demokrasi ve barışla mümkündür."