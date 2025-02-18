Emek Partisi'nden Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Emek Partisi'nden Gözaltılara Tepki

Emek Partisi, İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve diğer parti üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Partinin açıklamasında, gözaltılara karşı mücadele vurgusu yapıldı ve gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.

18.02.2025 12:31  Güncelleme: 13:13
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(ANKARA) - Emek Partisi, İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Güngören İlçe Başkanı Mustafa Mayda ile 3 parti üyesinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada,  "Türkiye halkları, işçi ve emekçileri bugüne kadar size teslim olmadığı gibi, bundan sonra da olmayacaktır. Yasaklar sizin, mücadele bizimdir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın" denildi.

Emek Partisi, partisinin İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Güngören İlçe Başkanı Mustafa Mayda ile 3 parti üyesinin gözaltına alındığını açıkladı. Emek Partisi Genel Merkezi, "Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın, halklar size teslim olmayacak" başlıklı yazılı açıklama yaptı. EMEP'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilirken, İstanbul merkezli operasyonda 10 ilde 52 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyon kapsamında partimizin İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Güngören İlçe Başkanı Mustafa Mayda, parti üyelerimiz Mehmet Turp, Yıldız İmrek ve Mehmet Özcan sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar.

Yürütülen operasyon özünde, AKP iktidarının 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı güç kaybının ardından muhalefete yönelik olarak başlattığı geniş kapsamlı sindirme operasyonunun bir devamıdır. Saray iktidarı, muhalefetin ortak hareket etme zeminleri geliştirmesinin karşısında yaşadığı panikle, elindeki devlet imkanları, kolluk güçlerini ve siyasallaştırdığı yargı düzenini, siyasal alanı kendi çıkarına göre düzenlemek amacıyla harekete geçirmiş bulunmaktadır. Savcılığı operasyon ve gözaltı gerekçeleri, geçmişe yönelik olarak ideolojik bir kurguyla tarama yaparak suç icat etme gayretinin ürünüdür ve tamamen hukuksuz bir temele dayanmaktadır. Yaşanan gözaltıların hukuki bir açıklaması yapılamaz.

Yerel seçimlerin ardından 11 ayda 11 belediyeye kayyım atayan, İstanbul Barosu'nu hedefe koyan ve dün Antep'te, işçi ve emekçilerin sefalet zammı dayatmasına karşı verdiği mücadeleye öncülük eden Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i tutuklayan politikayla, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlar aynı politikanın ürünüdür.

Tüm bu baskılar, muhalefeti iktidar ve devlet terörüyle ezme politikaları, 'terörsüz Türkiye' söylemi öne çıkarılarak gerekçelendirilmekte ve bir yandan da Kürt sorununda çözüm beklentisi yaratılmak istenmektedir. Halkların barış umutları ve beklentilerinin üzerinde de tepinilerek muhalefete adeta savaş açılmıştır. Ama Türkiye halkları, işçi ve emekçileri bugüne kadar size teslim olmadığı gibi, bundan sonra da olmayacaktır. Yasaklar sizin, mücadele bizimdir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emek Partisi'nden Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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