Emekli Albay Denk, Kadavra Olarak Eğitime Katkı Sağladı

18.03.2026 12:05
Cemil Denk'in naaşı, vasiyeti gereği tıp eğitimi için bağışlandığı üniversiteden teslim edildi.

Vasiyeti dolayısıyla bağışlanıp Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan, emekli albay Cemil Denk'in naaşı, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1934'te doğan Denk, 2020'de 86 yaşındayken Ankara'da vefat etti.

Vasiyeti üzerine yakınları, Denk'ın cesedini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bağışladı.

Üniversitede yaklaşık 6 yıl tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılan Denk'ın naaşı, memleketi Merzifon'da defnedilmek üzere, oğlu Prof. Dr. Cemil Cem Denk'in de aralarında bulunduğu yakınlarına törenle teslim edildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Ek Bina'da düzenlenen törende konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, sessiz bir eğitmene veda ettiklerini söyledi.

Denk'e minnettar olduklarını dile getiren Alper, "Önünde saygıyla eğiliyorum, eğitime verdiği katkı için, sizlere yol açtığı için. Biliyorsunuz bizim inancımızda ölümden sonra da iyilikler devam ettiği sürece bize bu, artı olarak yazacak. Buna inanıyoruz. Bu iyilik paha biçilemez. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Cem Denk de babası Denk'in dünyaya hizmet eden ve iyilikler yapan biri olduğunu anlattı.

Babası Denk'in, vefatından sonra tıp eğitimine hizmet vermeyi çok istediğini belirten Denk, "Benim de anatomi hocası olmam sebebiyle bedenini bağışlamayı çok arzulamıştı. Bu sebeple çok sevdiğim arkadaşlarımın yanına emanet etmeyi düşündüm. Bursa'ya getirdik babamı. Yaklaşık beş sene, bir sene ne yazık ki pandemi oldu ama en az beş sene boyunca çocuklarımıza ders verdi." ifadesini kullandı.

Denk, babası Cemil Denk'in iyi bir asker olduğunu vurgulayarak "Komando, paraşütçü, balık adam, özel harekat ve İngilizce kurslarını pekiyi derecede bitirdi. Ankara'da Muhafız Alayı'nda, Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda paraşütçü olarak ve Kıbrıs Mücahit Teşkilatı'nda görevler yaptı. En sonunda 1993 yılında Bordo Bereli Kıdemli Albay olarak emekliye ayrıldı." dedi.

Denk, babası Cemil Denk'in askeri başarılarının yanı sıra birçok kitap yazdığını, dansta, sanatta ve sporda da çok iyi olduğunu anlattı.

Yıllar öncesinden kadavra bağışını konuştuklarını ifade eden Denk, babasının vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.

Denk'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA

