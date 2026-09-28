Emekli asker Joseph, 7 Ekim'in Netanyahu'nun bilgisi dışında olamayacağını savundu - Son Dakika
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Emekli asker Joseph, 7 Ekim'in Netanyahu'nun bilgisi dışında olamayacağını savundu

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ABD'li emekli deniz piyadesi Joslin Joseph, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savundu. The Hill için kaleme aldığı yazıda saldırıların Netanyahu yönetiminin haberi olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti.

ABD'de emekli deniz piyadesi Joslin Joseph, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim saldırılarını engellemediği için "hesap vermesi" gerektiğini belirtti.

ABD'li askeri uzman Joseph, The Hill haber sitesi için kaleme aldığı yazıda 7 Ekim saldırılarının "Netanyahu yönetiminin haberi olmadan gerçekleşmiş olamayacağını" savundu.

Joseph, daha önce İsrail'i ziyaret ettiğine ve güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkati çekti.

7 Ekim 2023 öncesi Hamas'ın tünellerde değil herkesin görebileceği açık alanlarda tatbikat yaptığını belirten Joseph, "İsraillilerin bir saldırının geleceğini bilmemesinin imkanı yoktu." görüşünü paylaştı.

"İsrail'e para ve silah göndermek giderek daha fazla tepki çekiyor"

Joseph, "Netanyahu'nun saldırılar konusunda uyarıldığı ve hiçbir şey yapmadığına dair" haberlerin yapıldığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BBC ve diğer yayın organları, saldırıdan sadece 5 gün sonra Mısırlıların Netanyahu'ya önceden bir uyarı gönderdiğini bildirmişti. Şimdi biliyoruz ki bu uyarı, saldırıdan bir haftadan fazla bir süre önce yapılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi, İsrail merkezli bir haber kuruluşu olan Haaretz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Eylül 2023'te Netanyahu'yu saldırı konusunda uyardığını ortaya çıkardı."

Netanyahu'nun 7 Ekim'deki istihbari başarısızlığıyla ilgili hiçbir zaman hesap vermemesini "şaşırtıcı" bulan Joseph, özellikle ABD tarafından hesap verme mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Joseph, bu konuda "İsrail'e para ve silah göndermek, siyasi yelpazenin her iki tarafında da giderek daha fazla tepki çekiyor. Birçok kişi, İran'daki mevcut savaşın Netanyahu'nun emriyle ve Beyaz Saray Durum Odası'nda Başkan Trump'a yaptığı PowerPoint sunumuyla başladığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Joseph, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi, Gazze saldırısı ve İran Savaşı üzerinden seçmenleri konsolide etmeye çalıştığının altını çizdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBinyamin NetanyahuPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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