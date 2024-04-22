Astsubaylara ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verildi - Son Dakika
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Astsubaylara ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verildi

Astsubaylara ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verildi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilik/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı alan astsubaylardan makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara, 10.000 ek göstergenin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verdi.

22.04.2024 15:42
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç, emeklilik/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı alan astsubaylardan makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara, 10.000 ek göstergenin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verdi.

Aşkın Genç, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup astsubaylardan emeklilik/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödemelerinden makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara, her ay aylıkları ile 10.000 ek göstergenin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ilave ödeme yapılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Genç, teklifin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yıllarca görev yapmış ve emekli olmuş astsubayların emekli maaşları çok düşük kalmıştır. Ülkemiz ve milletimiz için zorlu koşullarda görev yapan astsubaylar, emekli olduklarında emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Vatan için emek vermiş, gazi olmuş astsubayların emekliliklerinde yaşadıkları sorunların çözülmesi gerekmektedir.

İktidar tarafından yıllardır ek gösterge sözü verilmekte fakat eşit bir şekilde uygulanmamaktadır. Söz verilen meslek gruplarından biri de astsubaylardır. Teklif ile 2001 yılında verilen ek göstergenin süresinin dolmasından dolayı oluşan mağduriyet çözülecek, emsal görev ve unvanlar arasındaki eşitsizlik ortadan kaldırılacak, Anayasa'da belirtilen eşitlik ilkesi tesis edilecektir.

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve haklı taleplerinin karşılanması için, 2001 yılında, Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ancak, kararnamenin süresi dolduğu için artık ödenmeyen, bugün yaklaşık 8 bin lira karşılığı olan 10 bin ek göstergenin yansıtılması bu soruna çözüm olarak önerilmektedir. Bu teklif ile emekli astsubaylara gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı kadar olması amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Astsubaylara ilave ödeme yapılması için kanun teklifi verildi - Son Dakika

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