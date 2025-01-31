Emekli Aylığı Arttı

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(TBMM) - En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı.

Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor. Ayrıca işverene verilen asgari ücret desteğinin ocak-aralık döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmak üzere aylık 700 liradan bin liraya yükseltilerek verilmesi öngörülüyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamın korunması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesini amaçlayan asgari ücret desteği uygulamasının maliyetinin, aylık 5,26 milyar lira, yıllık 63,13 milyar lira olması da amaçlanıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama","Silahlı örgüt", "Silah sağlama" başlıklı hükümleri veya Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Terörizmin finansmanı suçu" başlıklı hükmünde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanabilecek. Bu halde kayyumluk hak ve yetkileri bakımından Bankacılık Kanunu'nda TMSF'ye verilen hak ve yetkiler kıyasen uygulanacak.

Teklifle Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.