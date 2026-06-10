Emekli Aylığına Temmuz Zammı Bekleniyor

(TBMM) - En düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklamasından sonra artış yapılacak. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. "Refah payı artışı" verilip verilmeyeceği konusunda TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklamasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek.

En düşük emekli taban aylığının artırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM'de son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur'lular için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti. En düşük emekli aylığına temmuz ayında yapılacak zam düzenlemesi için 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayıyla birlikte ortaya çıkacak olan ilk 6 aylık enflasyon oranı beklenecek.

AK Partili yetkililer, SSK ve Bağkur ile memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranlarının farklı olduğuna işaret etti. En düşük emekli aylığına yapılacak zamda genellikle memur emeklisine yapılan zam oranının ölçü alındığını belirten yetkililer, ancak hangi oran yüksekse bunun esas alınacağını kaydetti.

En düşük emekli aylığına "refah payı" artışı yapılıp yapılmacağı konusu ise TÜİK'in 3 Temmuz'da enflasyon oranlarını açıklamasının ardından gerçekleştirilecek toplantıda belirlenecek.

TÜİK'in Mayıs 2026 enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 5 aylık yüzde 16,6'ya ulaşmıştı. Memur ve memur emeklilerinde ise 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11 oranında zam yapılacak ancak bu oranı aşan enflasyon farkı maaşa ayrıca yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı dahil oluşan toplam zam oranı yüzde 12,4 oldu.