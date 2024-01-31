Emekli banka müdürü ve suç ortakları tutuklandı

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İSTANBUL'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü Müjgan D.' (63) ve suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürü Müjgan D.'nin eski Rallici Burak Sohtorik'in de aralarında bulunduğu 7 mağdurdan yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emekli banka müdürü Müjgan D.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden, Müjgan D.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.