Emekli Doktor Maaşları TBMM'yi Karıştırdı - Son Dakika
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Emekli Doktor Maaşları TBMM'yi Karıştırdı

TBMM toplantısında emekli doktor maaşlarının 91 bin lira olduğu iddiası milletvekillerini şaşırttı.

05.03.2025 22:41
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Haber: Erva Gün

(TBMM) – TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında emekli doktor maaşları milletvekilleri arasında gündem oldu. Komisyon oturum başkanı AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in emekli doktor maaşlarının 91 bin Türk lirası olduğunu söylemesi milletvekilleri arasında şaşkınlığa yol açtı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Ne? Ağabey, şaka mı yapıyorsun sen?" derken, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "İsmail Başkanım, hangisi alıyorsa söylesin yöntemini bize, biz de BAĞ-KUR'lulara 'müjde' diye söyleyelim" ifadelerini kullandı.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanlığında toplandı. Komisyonda sağlık hizmetleri ile sağlık personelinin çalışma koşullarının konuşulmasının ardından AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında emekli doktor maaşları gündeme geldi. Komisyon Başkanı Güneş'in SSK emeklisi doktor maaşlarının 91 bin Türk lirası olduğunu söylemesi milletvekilleri arasında şaşkınlığa yol açtı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun "Ben SSK emeklisiydim. Kamudan emekli 25 bin lira alırken ben 13 bin lira alıyordum hekim olarak" demesinin ardından oturum başkanı İsmail Güneş, "Ben düzeltme yapayım. SSK emeklisini söylüyorum ben. En üst primden yatıran 4A'lıların en üstten aldığı maaş 91 bin lira. 4B'liler, BAĞ-KUR'lularda en üstten yatıranlar da 61 bin lira" şeklinde yanıt verdi.

Güneş'in emekli doktor maaşlarının 91 bin lira olduğunu söyledikten sonra CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Ne? Ağabey, şaka mı yapıyorsun sen?" derken CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Şaka mı yaptın, gerçek mi?" dedi.

Emekli doktor maaşları komisyonda tartışmalara neden olurken vekiller cep telefonlarından doktor arkadaşlarını arayarak maaşlarını sordu. Oturum başkanı Güneş'in Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Raci Kaya ile yaptığı görüşme sonrası ise maaşların 91 bin Türk lirası değil 4/A sigortadan 94 bin 235 lira, 4/B sigortadan 66 bin 570 lira olduğu öğrenildi. Komisyonda, milletvekilleri arasında yaşanan emekli doktor maaşı diyaloğu şu şekilde:

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba: En tabandan yatıran ne kadar alıyor, en azda?

Oturum Başkanı İsmail Güneş: İşte, en düşük olan normalde 14 bin 400 küsur lira, o en alttan yatıran. En üstten yatıran BAĞ-KUR'lu 61 bin lira.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba: Kayıtlara geçsin, buraya bordro istiyoruz yani Komisyon talep etsin...

Oturum Başkanı İsmail Güneş: Bunlar 2024 yılında, BAĞ-KUR 51 bin lira civarlarındaydı, SSK 81 bin liraydı; ocaktan sonra da 4A'lının 91 bin lira, 4B'linin de 61 bin lira olduğunu bana söylediler. En üstten yatıranları, en üstten yatırmamışlar arkadaşlar.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu: Nerede 90 bin lira emekli maaşı?

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan: Şaka mı yapıyorsunuz? Burada bari dezenformasyon yapmayın, her yerde alıştık da.

Oturum Başkanı İsmail Güneş: Biz aşağı yukarı 2018 veya 2019 yılında hekimlerimizin emekli maaşlarına -kamudakilere- önemli derecede zam yaptık yani kamudan emekli bir hekim 10 bin lira alırken SSK'den emekli bir hekim 13 bin lira alıyordu, o dönemde SSK'liler daha avantajlıydı. Sonra bizim yaptığımız bu düzenlemelerle bu kamuda çalışanların lehine bir iyileşme oldu, SSK'den emekli olanlar aynı yerinde kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam '2008'den sonra emekli olanlar yatırdıkları prime göre emekli olacak' diye bir kanuni düzenleme var, bunun tek istisnası hekimlerdir

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba: 2 çocuk uzmanını da aradım, ikisi de BAĞ-KUR'dan emekli. Biri on dokuz buçuk yıl boyunca çalışmış, üzerine de en tavandan BAĞ-KUR ödemiş, aldığı para 18.600 lira; çocuk uzmanı otuz beş yıl çalışan bir arkadaş. Diğer arkadaş da yine otuz yıl çalışan bir arkadaş, o da yaklaşık on dört yıl bir kamu hizmeti üzerine tabandan yatırmış -o tabandan tavandan değil, oradaki fark anlaşılsın diye söylüyorum- 17.400 lira alıyor. İsmail Başkanım, hangisi alıyorsa söylesin yöntemini bize, biz de BAĞ-KUR'lulara 'müjde' diye söyleyelim.

Oturum Başkanı İsmail Güneş: Şimdi SGK Genel Müdürümüz Raci Kaya'dan bana bilgi geldi, '4/A için 91 bin' demiştim, 91 bin değil 94 bin 235 liraymış; 4/B de 66 bin 570 liraymış.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba: 'Türkiye'de 64 bin lira alan BAĞ-KUR'lu var' diyorsunuz.

Kaynak: ANKA

İsmail Güneş, Politika, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Güneş, Bebek, Son Dakika

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