Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı emekli doktor Sefa Sefer hayatını kaybetti.

03.11.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı emekli doktor Sefa Sefer (69) toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Kınık Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Koray Şenel (44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sefa Sefer'e çarpıp, 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti. Bu sırada otomobilin ön camına çarpan sürücü Koray Şenel de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sefa Sefer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Şenel ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçen yıl akciğer kanserini yendiği öğrenilen 1 çocuk babası, emekli doktor Sefa Sefer, bugün ikindi namazı sonrası İnegöl ilçesi kırsal Özlüce Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Koray Şenel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:54 Canlı anlatım Dev maçta goller art arda kaçıyor Canlı anlatım! Dev maçta goller art arda kaçıyor
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
11:30 Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 19:31:02. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.