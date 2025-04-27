İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas'ı yenemedik - Son Dakika
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İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas'ı yenemedik

İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas\'ı yenemedik

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, "İsrail ordusu Hamas'ı yenemedi, Gazze'deki yıkım sahte bir zafer izlenimi vermek için." dedi. Brik ayrıca, Hamas'ın askeri gücünün İsrail'in açıkladığından çok daha az zarara uğradığını ve şu anda eski gücüne kavuştuğunu da ifade etti.

27.04.2025 20:27
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İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"GAZZE'DEKİ YIKIM SAHTE BİR ZAFER İZLENİMİ VERMEK İÇİN"

Gazze'deki yıkımın "gerçek bir zaferin elde edilemediğini halktan saklamak için" yapıldığını ifade eden Brik, "İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor." ifadelerine yer verdi.

Eski Tümgeneral Brik: 'İsrail Ordusu Hamas'ı Yenemedi'
Yitzhak Brik

"GAZZE'DEKİ TÜNELLERİN YÜZDE 10'UNDAN DAHA AZI PATLATILDI"

"Hamas mensuplarının yeraltındaki binlerce tünelde gizlendiklerini, çoğunlukla gece gruplar halinde tünellerden çıkıp mayınlar ve tuzaklar yerleştirdiklerini, ardından tekrar tünellere döndüklerini" ileri süren Brik, "Bir buçuk yıl boyunca Gazze'deki tünellerin yüzde 10'undan daha azının patlatıldığını" belirtti.

"HAMAS ESKİ GÜCÜNE KAVUŞTU"

İsrail ordusunun Hamas'ı yenme kapasitesinin olmadığını vurgulayan Brik, ayrıca, Hamas'ın askeri gücünün İsrail'in açıkladığından çok daha az zarara uğradığını ve şu anda eski gücüne kavuştuğunu ifade etti.

Eski Tümgeneral Brik: 'İsrail Ordusu Hamas'ı Yenemedi'

"ZAMİR KENDİNİ 'KAPANA' SOKTU"

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hamas'ı yenebileceğini söyleyerek kendisini zor bir duruma soktuğunu belirtti. Zamir'in "Hamas'ı yeneceğiz, askeri yönetim kuracağız" açıklamasının ardından, şimdi bu sözlerini yerine getiremediğini vurgulayan Brik, bunun Zamir için bir "kapan" olduğunu değerlendirdi.

"İSRAİL ORDUSU BAŞARILI OLAMAYACAK"

Ayrıca, Brik, İsrail ordusunun son 20 yılda askeri personel sayısında büyük bir azalma yaşadığını belirterek, ordunun, Hamas'la savaşmak ve Gazze'ye kalıcı bir yönetim kurmak için yeterli askeri güce sahip olmadığını kaydetti. İsrailli emekli Tümgeneral makalesinde, "İsrail ordusu, mevcut durumuyla Hamas'ı yok etme ve esirleri kurtarma konusunda başarılı olamayacak." sözlerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas'ı yenemedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa:
    Gazzeye gaz verenler Gazze ye 0 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bit avuç Hamas dünyaya direnişin gücünü gösterdi, dünyanın en gelişmiş silah teknolojisi var ama sadece masumları öldürüyorlar, hainler olmasa neredeyse Hamas tan ölen yok, Vietnamdaki Abd gibi İTrail mağlup olacak. 0 0 Yanıtla
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