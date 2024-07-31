Emekli maaşı alanlara yapılan haksızlık için TÜİK'e başvuru

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(ANKARA) - Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için yaptığı başvuruya ilişkin "Başvurumun gerekçesi açlık sınırının altında emekli maaşı alanlara yapılan haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu kesim TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon oranı nedeniyle adeta açlığa mahkum oluyorlar. Amacım açlık sınırının altındaki insanların çektiği acı, ızdırap ve perişanlığı bir nebze de olsa hafifletecek bir katkıda bulunmaktır" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurdu.

Seyfettin Çilesiz konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. TÜİK'e yaptığı başvurunun gerekçesini açıklayan Çilesiz, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı nedeniyle kendi uğradığım haksızlıktan ziyade açlık sınırının altında emekli maaşı alanlara yapılan haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu kesim TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon oranı nedeniyle adeta açlığa mahkum oluyorlar. Duyarlı bir vatandaş olarak buna sessiz kalmak vicdanımı yaralıyor. Eğer bu hukuki mücadeleyi kazanırsam onlara emsal olacak ve bir nebze de olsa durumlarında iyileşme olacak" dedi.

"Gerekirse AİHM de dahil tüm yasal haklarımı kullanacağım"

TÜİK'e güvenmediğini ifade eden Çilesiz, "Kamuoyu araştırmalarına göre de halkın yanılmıyorsam yüzde 70'i de güvenmiyor. Halbuki bağımsız araştırma grubu ENAG ile İTO verilerine göre de TÜİK verileri çok düşük" diye konuştu. TÜİK'in başvurusuna olumsuz yanıt vermesi halinde avukatı aracılığı ile idare mahkemesine dava açacağını bildiren Çilesiz, şunları söyledi:

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil tüm yasal haklarımı kullanacağım. Açacağım dava olumlu sonuçlanırsa son 6 aylık gerçek enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı gerçek enflasyon arasındaki farkın maaş artışlarına etkisi hesap edilerek TÜİK tarafından mağdurlara ödenecek. Daha önceki mağduriyetler konusunda ise zaman aşımı olduğundan dava konusu maalesef yapılamayacak. Benim durumum çok rahat olmasa da açlık sınırının altındakilere göre daha iyidir. Amacım açlık sınırının altındaki insanların çektiği acı, ızdırap ve perişanlığı bir nebze de olsa hafifletecek bir katkıda bulunmaktır."