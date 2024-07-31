Emekli maaşı alanlara yapılan haksızlık için TÜİK'e başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli maaşı alanlara yapılan haksızlık için TÜİK'e başvuru

Geniş Video İzle

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için yaptığı başvurunun gerekçesini açıkladı. Çilesiz, açlık sınırının altında emekli maaşı alanlara yapılan haksızlığa karşı çıkmak ve durumlarında iyileşme sağlamak amacıyla başvuruda bulunduğunu belirtti. TÜİK'in güvenilir olmadığını ifade eden Çilesiz, olumsuz yanıt alması durumunda idare mahkemesine dava açacağını ve gerekirse AİHM'e başvuracağını söyledi.

31.07.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için yaptığı başvuruya ilişkin "Başvurumun gerekçesi açlık sınırının altında emekli maaşı alanlara yapılan haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu kesim TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon oranı nedeniyle adeta açlığa mahkum oluyorlar. Amacım açlık sınırının altındaki insanların çektiği acı, ızdırap ve perişanlığı bir nebze de olsa hafifletecek bir katkıda bulunmaktır" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurdu.

Seyfettin Çilesiz konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. TÜİK'e yaptığı başvurunun gerekçesini açıklayan Çilesiz, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı nedeniyle kendi uğradığım haksızlıktan ziyade açlık sınırının altında emekli maaşı alanlara yapılan haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu kesim TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon oranı nedeniyle adeta açlığa mahkum oluyorlar. Duyarlı bir vatandaş olarak buna sessiz kalmak vicdanımı yaralıyor. Eğer bu hukuki mücadeleyi kazanırsam onlara emsal olacak ve bir nebze de olsa durumlarında iyileşme olacak" dedi.

"Gerekirse AİHM de dahil tüm yasal haklarımı kullanacağım"

TÜİK'e güvenmediğini ifade eden Çilesiz, "Kamuoyu araştırmalarına göre de halkın yanılmıyorsam yüzde 70'i de güvenmiyor. Halbuki bağımsız araştırma grubu ENAG ile İTO verilerine göre de TÜİK verileri çok düşük" diye konuştu. TÜİK'in başvurusuna olumsuz yanıt vermesi halinde avukatı aracılığı ile idare mahkemesine dava açacağını bildiren Çilesiz, şunları söyledi:

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil tüm yasal haklarımı kullanacağım. Açacağım dava olumlu sonuçlanırsa son 6 aylık gerçek enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı gerçek enflasyon arasındaki farkın maaş artışlarına etkisi hesap edilerek TÜİK tarafından mağdurlara ödenecek. Daha önceki mağduriyetler konusunda ise zaman aşımı olduğundan dava konusu maalesef yapılamayacak. Benim durumum çok rahat olmasa da açlık sınırının altındakilere göre daha iyidir. Amacım açlık sınırının altındaki insanların çektiği acı, ızdırap ve perişanlığı bir nebze de olsa hafifletecek bir katkıda bulunmaktır."

Kaynak: ANKA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Mahkum, Mahkum, AİHM, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli maaşı alanlara yapılan haksızlık için TÜİK'e başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:39:56. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli maaşı alanlara yapılan haksızlık için TÜİK'e başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement