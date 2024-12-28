Emekli Memur Ahşap Sanatına Yöneldi - Son Dakika
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Emekli Memur Ahşap Sanatına Yöneldi

Emekli Memur Ahşap Sanatına Yöneldi

Mithat Tuzcuoğlu, emekliliğinde açtığı atölyede ahşap sanatıyla ilgisini sürdürüyor.

28.12.2024 11:48
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Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mithat Tuzcuoğlu, çocukluk yıllarından bu yana merak duyduğu ahşap sanatına ilgisini, emekliliğinde açtığı atölyesinde gideriyor.

Dikmen ilçesinde dünyaya gelen ve ahşap sanatına ilgisi nedeniyle ilk ve ortaokulun ardından Gerze Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'ne kaydolan Tuzcuoğlu, liseyi okul birincisi olarak tamamladı.

Girdiği üniversite sınavında Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Tuzcuoğlu, maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Askerliğini yapmasının ardından Karayollarında memur olarak işe başlayan Tuzcuoğlu, 28 yıl çalıştığı kurumundan 2018'de emekliye ayrıldı.

Emekliliğinin ardından küçüklüğünden bu yana merak duyduğu ahşap üzerine çalışma yapabilmek için atölye açan Tuzcuoğlu, günlerini atıl ağaç ve keresteden masa, sehpa, abajur, ayna, beşik gibi ürünler ve dekoratif eşyalar yaparak geçiriyor.

Mithat Tuzcuoğlu, AA muhabirine, ahşap işçiliğine küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

Üniversite eğitiminin yarım kalması nedeniyle bu alanda profesyonel eğitim alamadığına işaret eden Tuzcuoğlu, kendisini boş zamanlarında yaptığı çalışmalarla geliştirdiğini belirtti.

Amacı, ahşap el sanatlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

Ahşap sanatına merakının yaşamı boyunca devam ettiğini vurgulayan Tuzcuoğlu, "1984'te okul birincisi olarak üniversiteye gittim ancak maddi yetersizlikten dolayı devam edemedik. 1,5 yıl kadar Hacettepe Üniversitesine gittim. Hayat bizi başka mesleklere yönlendirdi." dedi.

Daha sonra 1990'da Karayollarına girdiğini ve devlet memuru olduğunu anlatan Tuzcuoğlu, "28 yıl boyunca burada çalıştım. Bu süre içinde ahşap işleriyle hep ilgilendim. Bulunduğum şehirlerde ahşap el sanatları atölyelerini ziyaret ettim, onlarla hep irtibat içinde oldum. Ahşaba, doğadaki malzemeye bakmayı öğrendim." ifadesini kullandı.

Tuzcuoğlu, Gerze'de atölye açtığında bu işi yapan çok kişi bulunmadığına dikkati çekerek, "Ahşap ürünlerde önce kendi tasarımlarımı yaptım. Kişiye özel tasarımlar da yapıyorum. Zaman zaman bunları sergiliyorum, zaman zaman satış tezgahları açıyorum." diye konuştu.

Yaptığı tüm ürünlerin el emeği göz nuru olduğunun altını çizen Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında amacım, ahşap el sanatlarının yaygınlaşmasına biraz da olsa katkıda bulunmak. Yapmak isteyenlere elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Köylere gittiğimizde yanmakta olan bir ahşabı geri dönüştürdüğümüz oluyor çünkü hep ahşabın bir hikayesi var. Doğadan, kereste fabrikalarından aldığım keresteden ayna, sehpa, raf, dolap gibi ürünler yapıyorum. Bazen kendim tasarım yapıyorum, bazen de kişiler fotoğraf atarak, 'Böyle bir şey olabilir mi?' diyor. Bizde 'yok' diye bir kelime yok. Yalnızca emekli işi, yavaş yavaş ama iyisini yapıyoruz."

Tuzcuoğlu, atölyesinde ağaç sanatına ilgisini gidermenin yanında yaptığı eşyaları satarak bütçesine de katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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