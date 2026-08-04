Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Niyazi Selvi (61), 27 yıl memur olarak çalıştıktan sonra emekli olunca Tecer köyündeki arazisini lavanta bahçesine dönüştürdü. Yaklaşık 1 dönümlük alana diktiği bin kök lavantası 3 yılın ardından çiçek açan Selvi, "Emekli olunca kendimi boşlukta hissettim. Lavanta üretimiyle bu boşluğu doldurdum. Şimdi hedefim burayı tarihi köprü ve Tecer Irmağı ile birleştirip mesire alanı yapmak" dedi.

Uzun yıllar Samsun'da kamu görevinde bulunduktan sonra 2020 yılında emekliye ayrılan evli ve 2 çocuk babası Niyazi Selvi, emeklilik hayatının ilk dönemlerinde boşluk hissettiğini söyledi. Yaşadığı durumdan kurtulmak için 2021 yılında memleketi Sivas'ın Ulaş ilçesi Tecer köyüne dönüp ev yapan ve internette alternatif tarım ürünlerini 6 ay boyunca araştıran Selvi, lavanta yetiştiriciliğine karar verdi. 2023 yılında köyündeki 1 dönümlük tarlasına yaklaşık bin kök lavanta eken Selvi, 3 yıllık emeğinin karşılığını bu yıl aldı. Çiçek açan mor bahçe, çevre halkının ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

'LAVANTA REKABETİ SEVMEYEN BİR BİTKİ, TEK TEK ELİMLE TEMİZLEDİM'

Lavanta yetiştiriciliğinin büyük emek istediğini belirten Selvi, "2020 yılında emekli olduktan sonra kendimi boşlukta hissettim. 2021 yılında köyümüze gelip evimizi yaptık. İnternette araştırma yaparken lavantaları gördüm ve 6 ay boyunca üzerinde çalıştım. 2023 yılında ekimini yaptım, 3 yıl sonra lavantalarımız yetişti. Şu anda çok yoğun bir talep var ve ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Lavanta yetiştirmek zordur çünkü rekabeti sevmeyen bir bitkidir. Otla mücadele çok önemli. Bu sene çok yağmur yağdı, arazide yaklaşık bin tane lavanta var ve ben bunların diplerini tek tek elimle temizledim. Henüz hasat zamanı gelmedi" diye konuştu.

'MESİRE ALANI YAPACAĞIZ'

Bahçeyi daha da geliştirmek ve turizme kazandırmak istediğini ifade eden Selvi, "Burada hem biz rahat bir nefes alıyoruz hem de sabah kalktığımızda mis gibi lavanta kokusuyla mutlu oluyoruz. Gelen ziyaretçiler de çok memnunlar. Gelecek dönemde lavanta üretim alanını artırmayı düşünmüyoruz ancak buradaki tarihi taş köprümüzü ve Tecer Irmağımızı değerlendireceğiz. Burayı bir mesire alanı olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Alanı daha da geliştireceğiz. Gelen insanlarımız hem tarihi köprümüzü görsünler, hem de lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde huzurla çaylarını içsinler diye çalışıyoruz" dedi.