Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu

Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli memur Niyazi Selvi, arazisini lavanta bahçesine dönüştürdü ve mesire alanı kurmayı hedefliyor.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Niyazi Selvi (61), 27 yıl memur olarak çalıştıktan sonra emekli olunca Tecer köyündeki arazisini lavanta bahçesine dönüştürdü. Yaklaşık 1 dönümlük alana diktiği bin kök lavantası 3 yılın ardından çiçek açan Selvi, "Emekli olunca kendimi boşlukta hissettim. Lavanta üretimiyle bu boşluğu doldurdum. Şimdi hedefim burayı tarihi köprü ve Tecer Irmağı ile birleştirip mesire alanı yapmak" dedi.

Uzun yıllar Samsun'da kamu görevinde bulunduktan sonra 2020 yılında emekliye ayrılan evli ve 2 çocuk babası Niyazi Selvi, emeklilik hayatının ilk dönemlerinde boşluk hissettiğini söyledi. Yaşadığı durumdan kurtulmak için 2021 yılında memleketi Sivas'ın Ulaş ilçesi Tecer köyüne dönüp ev yapan ve internette alternatif tarım ürünlerini 6 ay boyunca araştıran Selvi, lavanta yetiştiriciliğine karar verdi. 2023 yılında köyündeki 1 dönümlük tarlasına yaklaşık bin kök lavanta eken Selvi, 3 yıllık emeğinin karşılığını bu yıl aldı. Çiçek açan mor bahçe, çevre halkının ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

'LAVANTA REKABETİ SEVMEYEN BİR BİTKİ, TEK TEK ELİMLE TEMİZLEDİM'

Lavanta yetiştiriciliğinin büyük emek istediğini belirten Selvi, "2020 yılında emekli olduktan sonra kendimi boşlukta hissettim. 2021 yılında köyümüze gelip evimizi yaptık. İnternette araştırma yaparken lavantaları gördüm ve 6 ay boyunca üzerinde çalıştım. 2023 yılında ekimini yaptım, 3 yıl sonra lavantalarımız yetişti. Şu anda çok yoğun bir talep var ve ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Lavanta yetiştirmek zordur çünkü rekabeti sevmeyen bir bitkidir. Otla mücadele çok önemli. Bu sene çok yağmur yağdı, arazide yaklaşık bin tane lavanta var ve ben bunların diplerini tek tek elimle temizledim. Henüz hasat zamanı gelmedi" diye konuştu.

'MESİRE ALANI YAPACAĞIZ'

Bahçeyi daha da geliştirmek ve turizme kazandırmak istediğini ifade eden Selvi, "Burada hem biz rahat bir nefes alıyoruz hem de sabah kalktığımızda mis gibi lavanta kokusuyla mutlu oluyoruz. Gelen ziyaretçiler de çok memnunlar. Gelecek dönemde lavanta üretim alanını artırmayı düşünmüyoruz ancak buradaki tarihi taş köprümüzü ve Tecer Irmağımızı değerlendireceğiz. Burayı bir mesire alanı olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Alanı daha da geliştireceğiz. Gelen insanlarımız hem tarihi köprümüzü görsünler, hem de lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde huzurla çaylarını içsinler diye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Memur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:15:59. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli Memur, Lavanta Bahçesiyle Huzur Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.