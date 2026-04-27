Emekli öğretmen 25 yıldır yapraklara kaligrafi işliyor

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk babası emekli öğretmen Osman Durmuş (63), ilkokul yıllarında güzel yazıya olan ilgisiyle kaligrafi sanatına merak saldı. Üniversite yıllarında bu sanatı nesnelere işlemeye başlayan Durmuş, 25 yıldır yurt dışından getirttiği büyük yaprakların üzerine kaligrafi yapıyor. Durmuş, 'Kaligrafi birçok materyale yapılabilir ama yapraklara daha estetik çıkacağını düşündüğüm için onlarla başladım. Küçük yapraklardan başlayıp büyük yapraklara geçtim' dedi.

Kaligrafi sanatının Yunanca 'kallos' ve 'grafik' kelimelerinden oluştuğunu belirten Durmuş, büyük yaprakların genelde Amerikan ve Güney Amerika kökenli Katalpa ağaçlarından geldiğini, bu yaprakların yurt dışından getirildiğini söyledi. Yaprakları yumuşak halde alıp özel aşamalarla kuruttuktan sonra üzerine fırça veya kalemle yazı yazdığını ifade eden Durmuş, gelecek nesillerin bu sanatla ilgilenmesini istediğini ve sanatın insan için terapi olduğunu vurguladı.