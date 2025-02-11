Emekli Öğretmen Borsa Dolandırıcılığı İle Şikayetçi Oldu

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NERİMAN SENANUR TORUN-CEMİL MURAT BUDAK - Ankara'da emekli bir öğretmen borsada yüksek kar vaadiyle 600 bin lira yatırdığı şirketin hesabının dondurulması üzerine dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesine göre, emekli öğretmen H.Z. sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında "borsada yüksek kar garantisi" yazısını gördü.

İlanın paylaşıldığı sayfayı takip etmeye başlayan H.Z., bir süre sonra uygulama üzerinden hesabın sahibine paylaşımla ilgili mesaj atarak, nasıl yatırım yapabileceğini sordu.

Uluslararası bir yatırım şirketinin danışmanıyla yazıştığını düşünen H.Z, mesajda verilen telefon numarasını aradı, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiyle konuştuktan sonra yönlendirdiği WhatsApp grubuna dahil oldu.

H.Z'yi borsa eğitimi alması için yönlendirenler, bir süre sonra gönderdikleri internet linki üzerinden sisteme kayıt yatırabileceğini ve "100 yılın karı" projesinden yararlanabileceğini belirtti.

İlk başta düşük miktarda para yatıran H.Z, bir süre sonra bir miktar karla parasını çekmek istedi ve uygulama üzerinden parası çekti.

H.Z, "100 yılın karı" projesinden nasıl yararlanacağını sorması üzerine kendisini şirketin yatırım danışmanı olarak tanıtan kişi, 600 bin lira yatırması gerektiğini bildirerek emekli öğretmene banka hesap numarasını gönderdi.

Bir süre sonra hesabındaki parasının 4 milyon 300 bin lira olduğunu gören H.Z, parası çekmek istedi ancak sistemin çalışmaması üzerine ve yatırım danışmanını aradı.

Telefondaki kişi H.Z'ye parasını çekebilmek için 100 bin lira sigorta ücreti yatırması gerektiğini söylemesini üzerine emekli öğretmen dolandırıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Paramı çekmeme engel oldular"

Şikayetçi H.Z, savcılığa verdiği ifadede şunları kaydetti :

"MFS yatırım şirketi borsa grubuna WhatsApp üzerinden katılarak, verdikleri internet adrerinden kurumsal hesap açıp para yatırdım. Sonunda hesabımda yüklü bir miktar para oluştu. Proje tamamlandığında hesabımda 4 milyon 300 bin olmasına rağmen paramı çekmeme engel oldular. Tehditvari ifadelerle parayı ödememek için her türlü yola başvurdular. Dilekçemde adı geçen şahıslardan şikayetçiyim."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.