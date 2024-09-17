Emekli Öğretmen Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Emekli Öğretmen Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu

Emekli Öğretmen Hakkari\'de Eski Öğrencileriyle Buluştu

Osman Sayak, 42 yıl sonra Hakkari'de öğrencileriyle bir araya gelerek anılarını tazeleme fırsatı buldu.

17.09.2024 17:48
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Hakkari'de 42 sene önce görev yapan emekli öğretmen Osman Sayak, yıllar sonra ziyaret ettiği ilk görev yeri kentte hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

İzmir'de yaşayan ve 1982'de ilk görev yeri olarak Hakkari'ye atanan tesviye öğretmeni Sayak, aradan geçen zamana rağmen öğrencilerini unutmadı.

Mesleğe adım attığı kenti ziyaret eden 65 yaşındaki Sayak, öğrencileriyle Kent Parkı'nda bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Sayak, aradan geçen zamana rağmen görev yeri Hakkari'yi unutmadığını söyledi.

Yıllar sonra yeniden öğrencileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu anlatan Sayak, "Göreve başladığım ilk gün, okulda atölye daha kurulmamıştı. Atölye kurma çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 40 öğrencim vardı. Sayımız gittikçe arttı. Hakkari 1982'deki gibi değil, şahane olmuş. O zaman küçük bir çarşı ve çok mağduriyet vardı. Hakkarililer adına çok sevindim." diye konuştu.

Öğrencileriyle iletişimi hiç koparmadığını belirten Sayak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerim kentin güzel yerlerini gezdirdi. Kente gelirken öğrencilerime kavuşacağım diye çok heyecanlanmıştım. Hakkari'yi çok seviyorum. Herkesten rica ediyorum, Hakkari'yi tanımadan, bilemeden yorum yapmayın. Gelin görün ve buradaki insanlarla temas kurun ve ondan sonra ne diyecekseniz deyin. İyi ki öğretmen olmuş iyi ki de Hakkari'ye gelmişim. Öğrencilerimi mutlu ve güzel gördüm. Bu harika bir duygu."

Yıllar sonra öğretmeniyle buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Necmettin Aydın ise "Öğretmenimizin bizde büyük emeği var. Okulun kuruluşunda görev almıştı. O zamanki imkansızlıklara rağmen bizlere büyük destek verdi. Bizlere meslek kazandırdı." diye konuştu.

Fatih Sinan Atay da "Kardeşleri, dostları ve arkadaşları olduk. Bugün Ankara'dan onu görmek içi geldim. Öğrencilik yıllarımdaki heyecanı bugün de yaşadım. Hocamızı burada görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

hakkari, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Öğretmen Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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