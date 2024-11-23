Emekli Öğretmen'in Duygusal Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmen'in Duygusal Veda

Emekli Öğretmen\'in Duygusal Veda

45 yıllık öğretmenlik hayatına veda eden Recep Kasar, kızına önlüğünü devretti.

23.11.2024 13:16
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Ağrı'da meslektaşı kızıyla İbrahim Çeçen İlkokulunda öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Recep Kasar, 45 yılık meslek hayatına vedaya hazırlanıyor.

Mesleğe 1979 yılında Mardin'de başlayan Kasar, daha sonra Ağrı'da uzun yıllar çeşitli okullarda görev yaptı.

İbrahim Çeçen Vakfınca 1980'li yıllarda yaptırılan İbrahim Çeçen İlkokulunda meslekteki son 15 yılını öğrenci yetiştirerek geçiren Kasar, aynı okulda öğretmen kızı Kübra Sultan Gökçe ile son 9 yıldır beraber mesai yapıyor.

Aralık ayında emekli olacak Kasar, okuldaki son günlerinde duygu dolu anlar geçiriyor.

Öğrenciler tarafından da çok sevilen Kasar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp kendisine çiçek veren kızına yıllardır üzerinden çıkarmadığı önlüğünü hediye etti.

Recep Kasar, gazetecilere, İbrahim Çeçen Üniversitesinden mezun olan kızıyla aynı okulda öğretmenlik yaptığını söyledi.

Okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Kasar, "Görev sürem doldu, emeklilik günüm geldi. Önlüğümü çıkarıp kızıma devredeceğim. Öğretmenlikte 45 yılı bitirdim. Görevimi kızıma devrettim. Kızım da inşallah çocuğuna devredecek. Torunum Poyraz'da okulumuzda öğrenci. Okuluma, öğretmenlerimiz ve öğrencilerime veda ediyorum." dedi.

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Kasar, bir devlet memurunun en büyük sermayesinin çocukları okutmak olduğunu aktardı.

Bu süreçte her zaman yanında olan eşine teşekkür eden ve 4 çocuğunu öğretmen yaptığını belirten Kasar, "Okulumuz, memleketimizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden İbrahim Çeçen tarafından yaklaşık 40 yıl önce yapılmasına rağmen bugün halen okulumuzdan el çekmemişler. Öğrencilerin kaliteli eğitim görmeleri için okulumuzu en son model eğitim materyalleriyle donatmıştır. Kızımla aynı okulda mesai yapmak da ayrı bir güzeldi." diye konuştu.

Öğretmen Gökçe de babasıyla aynı okulda görev yaptığı için kendisini çok şanslı hissettiğini ve onun tecrübelerinden faydalandığını ifade ederek, "Onun emekliye ayrılıp gitmesi beni biraz üzüyor ama biz yine beraberiz. İnşallah biz de onun gibi bir öğretmen oluruz. Babamın okuldaki son öğretmenler gününü kutluyoruz. Aslında öğretmenlik hiç bitmez. O her yaşta bize öğretmeye devam ediyor. Her yaşta bizim öğretmenimiz." diye konuştu.

İbrahim Çeçen İlkokulunda stajyerlik yapan Ömer Ülkü de İbrahim Çeçen'in birçok ilde okul yaptığını ve İbrahim Çeçen Vakfının üniversite öğrencilerine yönelik yıllardır burs verdiğini aktardı.

Öğrencilerden Sibel Kaya ise İbrahim Çeçen İlkokulunda güzel imkanlarla staj yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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