Emekli Öğretmen Pompalı Tüfekle Vuruldu

Güncel

MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfek ile vuruldu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mehmet Tuhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Mehmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.