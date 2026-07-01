Emekli Öğretmen Tutuklulukta Tahliye Edildi

ANKARA - Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 178 kişi arasında yer alan TEMA gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut, itiraz üzerine yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 225 kişi gözaltına alındı ve 178'i tutuklandı.

Tutuklananlar arasında bulunan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut'un ise avukatlarının 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Hakimliğin kararında," mevcut delil durumu, şüphelinin yaşı ve sağlık durumu ile dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği kanaatine varıldığı" belirtildi. Ayten Yakut hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.