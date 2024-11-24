Emekli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü'ne Özel Anlamlı Hediye - Son Dakika
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Emekli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü'ne Özel Anlamlı Hediye

Emekli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü\'ne Özel Anlamlı Hediye

Muratpaşa Belediyesi'nin ahşap boyama kursunda bir araya gelen emekli öğretmenler, bu yılki Öğretmenler Günü'nü çocukların mutluluğuna adadı. Boyadıkları kumbaraları, kreş öğrencilerine hediye ederek sürpriz yapıldı.

24.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin ahşap boyama kursunda buluşan emekli öğretmenler, bu yılki Öğretmenler Günü'nü çocukların mutluluğuna adadı. Ahşap ev şeklindeki kumbaraları boyayan emekli öğretmenler, hediyeleri Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine armağan ederek miniklere bir sürpriz yaptı.

Muratpaşa'da emekli öğretmenler, kumbaraları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel olarak hazırladı ve Öğretmenler Günü öncesinde kreşi ziyaret etti. Öğretmenler, "Öğretmenler Günü'nde alabileceğimiz en büyük hediye, çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek" diyerek duygularını paylaştı. Boyaları ve desenleriyle dikkat çeken kumbaralar, kreş öğrencilerinde büyük sevinç yarattı. Hediyelerini alan minikler, öğretmenleriyle el ele şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Ziyaretin sonunda emekli öğretmenler, bugüne kadar kutladıkları en anlamlı Öğretmenler Günü'nü yaşadıklarını dile getirdi. "Yıllarca öğrencilerimizle kurduğumuz bağ, bizi bugün de ayakta tutuyor. Miniklerin neşesi, bizim için en kıymetli ödül" diyen öğretmenler, hem duygulu hem de keyifli bir gün geçirmenin mutluluğuyla kreşten ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü'ne Özel Anlamlı Hediye - Son Dakika

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