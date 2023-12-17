 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı
17.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
Abone Ol

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Akcin'in başından vurulmuş halde cansız bedeni yol kenarında bulunurken, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ö.T. (53) tutuklandı.

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde oturan emekli polis memuru Fahri Akcin'in yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası ekipler Fahri Akcin'in bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Fahri Akcin'in aracını Dinar Belediyesi önünde park halinde buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Fahri Akcin'in en son görüştüğü Ö.T.'yi, 15 Aralık'ta gözaltına aldı.  Ö.T.'nin sorgusu sonucunda ikilinin 13 Aralık gecesi Fahri Akcin'e ait araçla Haydarlı beldesi yakınlarında araziye gittiğini, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ö.T.'nin tabancayla Fahri Akcin'i başından vurarak öldürdüğü belirlendi. Ö.T.'nin ifadeleri doğrultusunda bölgeye giden ekipler Fahri Akcin'in cansız bedenini ve cinayet silahını yol kenarında buldu. Ö.T. işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Fahri Akcin'in ilçede özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika


11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Son Dakika
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 12:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement