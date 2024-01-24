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Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Adli Kontrol Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Adli Kontrol Talebi Reddedildi

Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, tutuksuz yargılandığı davada oğlunun evlilik süreci nedeniyle 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması talebi mahkeme heyetince reddedildi. Mahkeme, sanığın 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarının devamına karar verdi ve duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz\'ın Adli Kontrol Talebi Reddedildi
24.01.2024 - 15:28,
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YUNANİSTAN'a kaçarken Edirne'de yakalanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, tutuksuz yargılandığı davada oğlunun evlilik süreci nedeniyle 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Cankıymaz ve avukatı katıldı. Cankıymaz, oğlunun evlilik süreci nedeniyle 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederek, "Bilirkişi tarafından gelen ek rapor sisteme henüz yüklenmedi, bu nedenle inceleme fırsatı bulamadık. Süre talep ediyoruz. Ayrıca rütbem idari mahkemesinde geri verildi. Ben de 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundum. Bu da kabul edildi, bunun da dosyaya girmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyordum. Suçsuz olduğumu bu zamana kadar görmüş olmanız gerekirdi. Suçsuz biri hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrolün olması mümkün değildir. Bu nedenle bu tedbirin kalkmasını ya da imza atma şeklinde bir adli kontrolün olmasını talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA
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