Emekli Zurnacıdan Davul Yetenekleri - Son Dakika
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Emekli Zurnacıdan Davul Yetenekleri

Emekli Zurnacıdan Davul Yetenekleri

İsmail Taşkın, emekli olduktan sonra davul ustası oldu, siparişle davul üretiyor.

11.11.2024 11:46
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Afyonkarahisar Belediyesinde "zurnacı" olarak çalışan İsmail Taşkın, iki yıl önce emekli olduktan sonra kiraladığı atölyede davul üretimine başladı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Taşkın, ortaokulu bitirdikten sonra 14 yaşında müzisyen olma merakıyla bağlama çalmaya başladı.

Zamanla cümbüş, keman, zurna gibi enstrümanları da çalmayı öğrenen 54 yaşındaki Taşkın, Afyonkarahisar Belediyesi Yöresel Halk Oyunları ekibine 24 yıl önce "zurnacı" olarak dahil oldu.

İki yıl önce emekli olan Taşkın, kurduğu atölyesinde aldığı siparişlere göre davul üretiyor, bazı enstrümanların tamiratını yapıyor.

Müzikten kopmak istemedi

Taşkın, AA muhabirine, küçük yaşlarda başlayan müzik tutkusunun ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi.

Emekli olunca da müzikten kopmak istemediğini, bu yüzden atölyesini kurduğunu belirten Taşkın, "Belediyede çalıştığım yıllarda alınan davulları tamir ederek bu işi öğrendim. Afyonkarahisar'da herkesin bildiği zurnacı, artık davul ustası oldu. Atölyemde 2-3 saatte bir davul üretiyorum. Siparişe göre, kullandığım malzemelerde değişiklikler yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

"Uzun ömürlü ve güzel olması için elimden geleni yapıyorum"

Taşkın, davulun sesini en iyi zurnacılar bildiği için işinde ustalaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kulağımız davul sesini iyi algılar. Çalınan davulda yaşanan en ufak bir aksama, her şeyi bozar. Kötü bir davul sesiyle düğün ve eğlencenin tadı olmaz. Bu iş çok zevkli ve zaman alıyor. Bütün malzemeleriyle tek tek uğraşıyorum. Kasnak ölçüsüne göre çıtasını hazırlıyorum. Derisini geriyorum. İplerimi geçirip, kıvırmasını, eklenmesini yapıp istenen renge göre boyuyorum. Uzun ömürlü ve güzel olması için elimden geleni yapıyorum. Genelde bana telefonla ulaşıp sipariş veriyorlar. Ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'daki müzisyenlere, kına ekiplerine davul yapıyorum. Bazen özel renkli, şekilli ve ışıklı istiyorlar ayrıca Uşak, Eskişehir ve Isparta'daki müzisyenlere davul gönderiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli Zurnacıdan Davul Yetenekleri - Son Dakika

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