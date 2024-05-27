Emekliler Kurban Bayramı'ndan Ümidini Kesti - Son Dakika
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Emekliler Kurban Bayramı'ndan Ümidini Kesti

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Ekonomik krizin etkilerini derinden yaşayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan ümidini kesti. Emekliler, günlük geçimlerini sağlamakta zorlanırken, kurban kesmeyi bile düşünemiyor. Emeklilerin umutsuzluğu her geçen gün artıyor.

27.05.2024 13:12
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HABER: KERİM UĞUR - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Ekonomik krizin etkilerini derinden yaşayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan ümidini kesti. Emekli Kemal Karataş "İktidar kurban olarak yıllardır emekliyi kurban etti. Biz kurban kesmeyi geçtik" diyerek umutsuzluğunu dile getirirken, Bektaş Doğan "Tavuk kesecek halimiz yok. Kurban Bayramı'nda hiçbir şey yapamayız. Yapacak halimiz de kalmadı" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler, bayram bir yana günlük geçimini nasıl sağlayacağını düşünüyor. 15-19 Haziran'da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla emekliler, ANKA Haber Ajansı'na duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Emekli Kemal Karataş, "Emeklinin kendisi kurban. Yani iki kurban kesilmiyor. İktidar kurban olarak yıllardır emekliyi kurban etti. Biz kurban kesmeyi geçtik, 15 günde, bir ayda bir, iki ayda bir eve et, kıyma alabilirsek bu bize yeter artar bile" diye konuştu.

"Tavuk kesecek halimiz yok"

Kurban kesecek durumlarının kalmadığını söyleyen Bektaş Doğan "Kurban Bayramı'nda belki tavuk kesebiliriz. Başka çaremiz yoktur. Yani tavuk kesecek halimiz yok. Kurban Bayramı'nda hiçbir şey yapamayız, yapacak halimiz de kalmadı, bitti. Ülkede hayvancılığı bitirdiler, tarımı bitirdiler. Her yere bizi mahkum ettiler. Tarım, hayvancılık diye bir şey kalmamıştır. Ben Gaziantepliyim. Doğu'da, bizim bu bölgelerde hayvancılığı bitirdiler. Gidişat, gidişat değil" şeklinde konuştu.

"3 bin lirayla pazara çıktığında fileni dolduramıyorsun"

Ali Dönmez de "Kurban Bayramı'nı yapmayacağız çünkü emeklinin bayram yapma durumu yok. Şimdi 3 bin lira ikramiye veriyor. 3 bin lirayla sen bir sefer pazara çıktığında bir fileni dolduramıyorsun. Ne kurbanı ya? Kurban Bayramı filan bize yok. Emekliye bayram haram. Emekli bayram yapamıyor" ifadelerini kullandı.

"Hiç bu kadar sıkıntı çektiğimizi hatırlamıyorum"

Emekli Yasemin Yakalı da şunları söyledi:

"Her zamanki gibi evde oturacağız. Yapacak bir şey yok. Gezmek yok. Artık aileler kalmadı gezecek, gidecek bir yer bulamıyorsun. Kurban kesmek zaten öyle bir şey yok. Kesmeyi bırak, alamıyoruz bile. Artık insanların geçimi çok zor. Ben 62 yaşındayım, hiç bu kadar sıkıntı çektiğimizi hatırlamıyorum, ne çocukluğumda ne yetişkinliğimde. Ülke hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti."

Emekliler Kurban Bayramı\'ndan Ümidini Kesti
Kaynak: ANKA

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