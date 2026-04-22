Emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi Müjdesi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dini bayramlarda verilen ikramiyelere ek olarak 29 Ekim'de emeklilere "Cumhuriyet İkramiyesi" verileceğini açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu vatanın kalkınmasında alın teri olan emeklilerimizi, açlık sınırına mahkum eden sisteme son vereceğiz! Dini bayramlarımızdaki ikramiyelere ek olarak; 29 Ekim'de, emeklilerimize nefes aldıracak 'Cumhuriyet İkramiyesi'ni hayata geçireceğiz. Cumhuriyetin bereketi her haneye girecek!" ifadesini kullandı.