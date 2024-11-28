Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor

Geniş Video İzle

İBB, 10 bin 76 emekliye yıllık 10 bin lira pazar desteği ödemeye başlıyor.

28.11.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden olan "Emeklilere Pazar Desteği"nin ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye yıllık 10 biner liralık pazar desteği yarın ödenecek. Pazar desteği ile toplam 100 milyon 760 bin liralık nakdi destek sağlanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan "Emekli Pazar Desteği"nin ödemeleri 29 Kasım Cuma günü yapılacak. Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye tek seferde, yıllık 10 biner lira ödeme yapılacak.

10 bin 76 emekliye destek sağlanacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre; başvuruların 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yapıldığı  "Emekli Pazar Desteği"ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar arasından destek almaya hak kazanan 10 bin 76 emekliye toplamda 100 milyon 760 bin liralık nakdi destek sağlanacak.

Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 14:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.